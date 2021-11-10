В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
Полиция задержала 46 участников акций в поддержку Саакашвили в Тбилиси за хулиганство
ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.
"Там, где участники акции перешли границу законного права выражения слова, а также попытались блокировать входы административных зданий, ввиду административного правонарушения полиция задержала 46 человек", - сообщил Сирадзе, добавив, что часть из них задержана за "неподчинение требованиям патрульной полиции и хулиганство".
Министерство внутренних дел Грузии в своем заявлении призвало протестующих и политических лидеров уважать конституцию, деятельность правоохранительных органов, не выходить за рамки закона, установленного мирным собранием, подчиняться требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.
В Тбилиси утром в среду прошли три акции в разных локациях в поддержку Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.