https://ria.ru/20211110/politsiya-1758367828.html

В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 10.11.2021

В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку бывшего... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:03

2021-11-10T12:03

2021-11-10T12:03

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тбилиси

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали в Тбилиси 46 человек за неподчинение полиции и хулиганство в ходе прошедших трех акций протеста в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе."Там, где участники акции перешли границу законного права выражения слова, а также попытались блокировать входы административных зданий, ввиду административного правонарушения полиция задержала 46 человек", - сообщил Сирадзе, добавив, что часть из них задержана за "неподчинение требованиям патрульной полиции и хулиганство".Министерство внутренних дел Грузии в своем заявлении призвало протестующих и политических лидеров уважать конституцию, деятельность правоохранительных органов, не выходить за рамки закона, установленного мирным собранием, подчиняться требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.В Тбилиси утром в среду прошли три акции в разных локациях в поддержку Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. Он также пообещал, что власти не допустят революционных сценариев и провокаций со стороны партии Саакашвили.

https://ria.ru/20211110/saakashvili-1758363235.html

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Акция в поддержку Саакашвили в Грузии В Грузии новые акции в поддержку Саакашвили, некоторые пытаются перекрывать улицы. Полиция сообщила, что задержала 46 участников за неподчинение и хулиганство. 2021-11-10T12:03 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии