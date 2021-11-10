https://ria.ru/20211110/polet-1758467952.html

Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада

Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада - РИА Новости, 10.11.2021

Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада

Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб заявил, что с 1 ноября у границы республики зафиксировано в воздушном пространстве... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:11

2021-11-10T20:11

2021-11-10T20:11

в мире

сша

белоруссия

минск

евросоюз

нато

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155636/02/1556360238_0:176:2849:1778_1920x0_80_0_0_6025c012870921c81e2c8815ea250c63.jpg

МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб заявил, что с 1 ноября у границы республики зафиксировано в воздушном пространстве сопредельных западных стран 25 полетов разведывательной авиации и 175 полетов боевой авиации.Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений. В Белоруссии заявляли об участившихся полетах западной военной авиации у белорусской госграницы, называли ситуацию ненормальной. Так, 7 ноября сообщалось, что за последних два месяца полеты разведывательной авиации у границы Белоруссии совершались более 200 раз, а в 15-километровую зону у границы за последний месяц западная авиация залетала более 100 раз. При этом, по данным минобороны, в начале 2020 года и в 2019 году количество таких полетов измерялось "буквально несколькими десятками" и сопредельные государства информировали о таких полетах белорусскую сторону."С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, ВВС и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи госграницы республики было вскрыто: 25 полетов разведавиации различного назначения – стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - сообщил Голуб. Его видеокомментарий разместила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.Кроме того, добавил Голуб, зафиксированы 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения на сопредельной территории, а также 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой зоне у границы.Он подчеркнул, что в этой связи было принято решение нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы как на западном, так и на северо-западном направлении, чтобы "адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию в воздушном пространстве вдоль границы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211110/minoborony-1758398249.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758399431.html

сша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, нато, александр лукашенко