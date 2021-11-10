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Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада
Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада - РИА Новости, 10.11.2021
Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада
Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб заявил, что с 1 ноября у границы республики зафиксировано в воздушном пространстве... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:11
2021-11-10T20:11
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб заявил, что с 1 ноября у границы республики зафиксировано в воздушном пространстве сопредельных западных стран 25 полетов разведывательной авиации и 175 полетов боевой авиации.Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений. В Белоруссии заявляли об участившихся полетах западной военной авиации у белорусской госграницы, называли ситуацию ненормальной. Так, 7 ноября сообщалось, что за последних два месяца полеты разведывательной авиации у границы Белоруссии совершались более 200 раз, а в 15-километровую зону у границы за последний месяц западная авиация залетала более 100 раз. При этом, по данным минобороны, в начале 2020 года и в 2019 году количество таких полетов измерялось "буквально несколькими десятками" и сопредельные государства информировали о таких полетах белорусскую сторону."С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, ВВС и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи госграницы республики было вскрыто: 25 полетов разведавиации различного назначения – стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - сообщил Голуб. Его видеокомментарий разместила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.Кроме того, добавил Голуб, зафиксированы 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения на сопредельной территории, а также 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой зоне у границы.Он подчеркнул, что в этой связи было принято решение нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы как на западном, так и на северо-западном направлении, чтобы "адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию в воздушном пространстве вдоль границы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211110/minoborony-1758398249.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, нато, александр лукашенко
20:11 10.11.2021
 
Минск насчитал 25 полетов у своих границ разведывательной авиации Запада

Белоруссия в ноябре насчитала у своих границ 25 полетов разведывательной авиации Запада

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб заявил, что с 1 ноября у границы республики зафиксировано в воздушном пространстве сопредельных западных стран 25 полетов разведывательной авиации и 175 полетов боевой авиации.
Ранее власти Белоруссии неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений. В Белоруссии заявляли об участившихся полетах западной военной авиации у белорусской госграницы, называли ситуацию ненормальной. Так, 7 ноября сообщалось, что за последних два месяца полеты разведывательной авиации у границы Белоруссии совершались более 200 раз, а в 15-километровую зону у границы за последний месяц западная авиация залетала более 100 раз. При этом, по данным минобороны, в начале 2020 года и в 2019 году количество таких полетов измерялось "буквально несколькими десятками" и сопредельные государства информировали о таких полетах белорусскую сторону.
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"С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, ВВС и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи госграницы республики было вскрыто: 25 полетов разведавиации различного назначения – стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - сообщил Голуб. Его видеокомментарий разместила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.
Кроме того, добавил Голуб, зафиксированы 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения на сопредельной территории, а также 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой зоне у границы.
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Он подчеркнул, что в этой связи было принято решение нарастить состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы как на западном, так и на северо-западном направлении, чтобы "адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию в воздушном пространстве вдоль границы".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
 
В миреСШАБелоруссияМинскЕвросоюзНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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