Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/pogoda-1758361196.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:39
2021-11-10T11:39
общество
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Существенного изменения характера погоды на выходные дни не ожидается. Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14 числа местами небольшой снег", - рассказала Позднякова.По ее словам, в ночные часы температура в городе около нуля градусов, порядка минус 1 - плюс 1 в Москве. Дневная температура в субботу около 3-4 градусов выше нуля, в воскресенье за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, она практически останется около нулевой отметки, возможно, плюс 1-2. Ожидается, что температура будет без суточного хода (в течение суток не будет существенных изменений)."Не исключено, что к вечеру воскресенья вновь немного присыпет снежком. В предстоящие дни у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому существенного изменения столичного пейзажа не предвидится", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783999.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_708:514:2753:2048_1920x0_80_0_0_642d6877633dfeeac5a611342e1f3873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
11:39 10.11.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в выходные ожидается высокое давление, небольшой снег и температура около нуля

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Существенного изменения характера погоды на выходные дни не ожидается. Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14 числа местами небольшой снег", - рассказала Позднякова.
Москва-река - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:44
Россиянам рассказали о погоде этой зимой
По ее словам, в ночные часы температура в городе около нуля градусов, порядка минус 1 - плюс 1 в Москве. Дневная температура в субботу около 3-4 градусов выше нуля, в воскресенье за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, она практически останется около нулевой отметки, возможно, плюс 1-2. Ожидается, что температура будет без суточного хода (в течение суток не будет существенных изменений).
"Не исключено, что к вечеру воскресенья вновь немного присыпет снежком. В предстоящие дни у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому существенного изменения столичного пейзажа не предвидится", - добавила метеоролог.
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 03:22
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
11:38Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
Лента новостейМолния
Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходныеМурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России