https://ria.ru/20211110/pogoda-1758361196.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:39
2021-11-10T11:39
2021-11-10T11:39
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Существенного изменения характера погоды на выходные дни не ожидается. Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14 числа местами небольшой снег", - рассказала Позднякова.По ее словам, в ночные часы температура в городе около нуля градусов, порядка минус 1 - плюс 1 в Москве. Дневная температура в субботу около 3-4 градусов выше нуля, в воскресенье за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, она практически останется около нулевой отметки, возможно, плюс 1-2. Ожидается, что температура будет без суточного хода (в течение суток не будет существенных изменений)."Не исключено, что к вечеру воскресенья вновь немного присыпет снежком. В предстоящие дни у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому существенного изменения столичного пейзажа не предвидится", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В Москве в выходные ожидается высокое давление, небольшой снег и температура около нуля
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Существенного изменения характера погоды на выходные дни не ожидается. Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14 числа местами небольшой снег", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в ночные часы температура в городе около нуля градусов, порядка минус 1 - плюс 1 в Москве. Дневная температура в субботу около 3-4 градусов выше нуля, в воскресенье за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, она практически останется около нулевой отметки, возможно, плюс 1-2. Ожидается, что температура будет без суточного хода (в течение суток не будет существенных изменений).
"Не исключено, что к вечеру воскресенья вновь немного присыпет снежком. В предстоящие дни у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому существенного изменения столичного пейзажа не предвидится", - добавила метеоролог.