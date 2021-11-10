https://ria.ru/20211110/pogoda-1758361196.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 10.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:39

2021-11-10T11:39

2021-11-10T11:39

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое давление, небольшой снег и температура около нуля ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Существенного изменения характера погоды на выходные дни не ожидается. Хотя атмосферное давление с субботы на воскресенье будет относительно высокое, но погода облачная с прояснениями, и будут приниматься местами небольшие осадки, к вечеру 14 числа местами небольшой снег", - рассказала Позднякова.По ее словам, в ночные часы температура в городе около нуля градусов, порядка минус 1 - плюс 1 в Москве. Дневная температура в субботу около 3-4 градусов выше нуля, в воскресенье за счет того, что Москву будет пересекать холодный атмосферный фронт, она практически останется около нулевой отметки, возможно, плюс 1-2. Ожидается, что температура будет без суточного хода (в течение суток не будет существенных изменений)."Не исключено, что к вечеру воскресенья вновь немного присыпет снежком. В предстоящие дни у нас будут осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому существенного изменения столичного пейзажа не предвидится", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20211103/zima-1757590163.html

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москва

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общество, москва, татьяна позднякова