https://ria.ru/20211110/peskov-1758475852.html
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель - РИА Новости, 10.11.2021
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель
В Кремле на вопрос о возможности продолжения телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в среду заявили, что сегодня они РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:26
2021-11-10T21:26
2021-11-10T21:33
в мире
германия
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россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности продолжения телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в среду заявили, что сегодня они условились продолжить контакты.В среду уже состоялся один телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе Германии. Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе."Сегодня они условились продолжить контакты", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия
21:26 10.11.2021 (обновлено: 21:33 10.11.2021)
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель
Песков о новом разговоре Путина и Меркель: лидеры договорились продолжить контакты