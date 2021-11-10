https://ria.ru/20211110/peskov-1758475852.html

Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель

Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель - РИА Новости, 10.11.2021

Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Меркель

В Кремле на вопрос о возможности продолжения телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в среду заявили, что сегодня они РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:26

2021-11-10T21:26

2021-11-10T21:33

в мире

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле на вопрос о возможности продолжения телефонного разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в среду заявили, что сегодня они условились продолжить контакты.В среду уже состоялся один телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе Германии. Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе."Сегодня они условились продолжить контакты", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20211110/merkel-1758473049.html

германия

россия

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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия