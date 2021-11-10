https://ria.ru/20211110/peresadka-1758391598.html

Бочкарев: пересадка с БКЛ на Арбатско-Покровскую линию готова на две трети

Бочкарев: пересадка с БКЛ на Арбатско-Покровскую линию готова на две трети - РИА Новости, 10.11.2021

Бочкарев: пересадка с БКЛ на Арбатско-Покровскую линию готова на две трети

Готовность подземной пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии составляет... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:39

2021-11-10T13:39

2021-11-10T13:39

общество

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Готовность подземной пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии составляет 61%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По его словам, монолитные работы на объекте выполнены почти на 80%."Также более чем на 85% готова гидроизоляция, обратная засыпка выполнена на три четверти, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину", – добавил Бочкарёв.Станция БКЛ "Электрозаводская" входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, вместе со станциями "Авиамоторная" и "Лефортово" она временно действует в составе Некрасовской ветки метро. На базе "Электрозаводской" создается крупный транспортно-пересадочный узел, который помимо станций второго кольца и Арбатско-Покровской линии, а также платформы Электрозаводская Московской железной дороги (в перспективе станет частью МЦД-3), включит в себя пешеходный мост, связывающий Семёновскую и Рубцовскую набережные. В настоящее время все три пролетных строения моста уже смонтированы.

https://ria.ru/20211021/metro-1755531291.html

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общество, москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы