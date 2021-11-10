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Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 10.11.2021

Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:00

2021-11-10T16:00

2021-11-10T17:03

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

павел малков

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами правительства.По данным на 8 ноября, число респондентов оценивалось в более чем 120 миллионов."За прошедшее (с начала мероприятия — Прим. ред.) время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6 процента от общей оценочной численности населения нашей страны", — сказал Малков.В электронном формате заполнили анкету 24 миллиона человек. В частности, так поступили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Гражданам разрешили пройти ее в том числе на портале государственных услуг. Изначально сделать это можно было до 8 ноября, но власти решили продлить такую возможность еще на неделю.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), павел малков, всероссийская перепись населения, россия