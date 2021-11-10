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Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения
Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 10.11.2021
Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения
Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:00
2021-11-10T17:03
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
павел малков
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами правительства.По данным на 8 ноября, число респондентов оценивалось в более чем 120 миллионов."За прошедшее (с начала мероприятия — Прим. ред.) время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6 процента от общей оценочной численности населения нашей страны", — сказал Малков.В электронном формате заполнили анкету 24 миллиона человек. В частности, так поступили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Гражданам разрешили пройти ее в том числе на портале государственных услуг. Изначально сделать это можно было до 8 ноября, но власти решили продлить такую возможность еще на неделю.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), павел малков, всероссийская перепись населения, россия
16:00 10.11.2021 (обновлено: 17:03 10.11.2021)
 
Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Более 130 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВо время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани
Во время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами правительства.
По данным на 8 ноября, число респондентов оценивалось в более чем 120 миллионов.
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"За прошедшее (с начала мероприятия — Прим. ред.) время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6 процента от общей оценочной численности населения нашей страны", — сказал Малков.
В электронном формате заполнили анкету 24 миллиона человек. В частности, так поступили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Гражданам разрешили пройти ее в том числе на портале государственных услуг. Изначально сделать это можно было до 8 ноября, но власти решили продлить такую возможность еще на неделю.
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Павел МалковВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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