https://ria.ru/20211110/perepis-1758412432.html

Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы

Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы - РИА Новости, 10.11.2021

Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы

Власть, опираясь на результаты переписи, сможет актуализировать действующие госпрограммы или разработать новые, которые улучшат качество жизни и благосостояние... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:18

2021-11-10T15:18

2021-11-10T15:18

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Власть, опираясь на результаты переписи, сможет актуализировать действующие госпрограммы или разработать новые, которые улучшат качество жизни и благосостояние россиян, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Быстро, удобно и очень важно. Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждаются люди" - заявил Артамонов.Глава региона заполнил переписной лист на портале Госуслуг. Он отметил, что весь процесс занял не более пятнадцати минут.Принять участие во Всероссийской переписи можно разными способами: заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарный участок в ближайшей школе или ДК либо дождаться переписчика дома.Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года, окончательные - в четвёртом квартале.

https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов