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Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы
Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы - РИА Новости, 10.11.2021
Артамонов: перепись поможет власти актуализировать госпрограммы
Власть, опираясь на результаты переписи, сможет актуализировать действующие госпрограммы или разработать новые, которые улучшат качество жизни и благосостояние... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:18
2021-11-10T15:18
2021-11-10T15:18
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Власть, опираясь на результаты переписи, сможет актуализировать действующие госпрограммы или разработать новые, которые улучшат качество жизни и благосостояние россиян, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Быстро, удобно и очень важно. Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждаются люди" - заявил Артамонов.Глава региона заполнил переписной лист на портале Госуслуг. Он отметил, что весь процесс занял не более пятнадцати минут.Принять участие во Всероссийской переписи можно разными способами: заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарный участок в ближайшей школе или ДК либо дождаться переписчика дома.Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года, окончательные - в четвёртом квартале.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости
. Власть, опираясь на результаты переписи, сможет актуализировать действующие госпрограммы или разработать новые, которые улучшат качество жизни и благосостояние россиян, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
.
"Быстро, удобно и очень важно. Считаю, что каждый должен принять участие в переписи. Собранные данные позволят государству не только проанализировать национальный состав страны и миграцию, но и помогут понять, в чём нуждаются люди" - заявил Артамонов.
Глава региона заполнил переписной лист на портале Госуслуг. Он отметил, что весь процесс занял не более пятнадцати минут.
Принять участие во Всероссийской переписи можно разными способами: заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ, посетить стационарный участок в ближайшей школе или ДК либо дождаться переписчика дома.
Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 года, окончательные - в четвёртом квартале.