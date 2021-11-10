https://ria.ru/20211110/perepis-1758401875.html

Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения

Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения - РИА Новости, 10.11.2021

Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан принять участие в переписи населения, поскольку уточненные данные о жизни россиян позволят принимать более... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:34

2021-11-10T14:34

2021-11-10T14:34

общество

валентина матвиенко

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан принять участие в переписи населения, поскольку уточненные данные о жизни россиян позволят принимать более точные, правильные решения на всех уровнях власти, что важно не только для самих людей, но и для страны в целом."Я приняла участие (в переписи), в бумажной форме заполнила анкету", - сказала спикер журналистам в среду.При этом она отметила, что россияне могут принять участие в переписи и с использованием цифровых ресурсов."Это очень масштабное, важное мероприятие для страны, для граждан, для бизнеса", - отметила законодатель.По ее словам, очень динамично развивается жизнь, не только в связи с пандемией, и нужно иметь обратную связь с гражданами, понимать - какой он, портрет современного гражданина России.По словам Матвиенко, данные переписи "очень важны для прогнозов, планирования"."Участие в переписи в интересах граждан", - добавила она.Чем точнее будут данные о жизни россиян, тем более точными будут решения на уровне власти, пояснила сенатор.

https://ria.ru/20211102/kosmonavty-1757369972.html

https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html

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2021

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общество, валентина матвиенко, всероссийская перепись населения, россия