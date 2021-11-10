https://ria.ru/20211110/perepis-1758401875.html
Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения
Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения - РИА Новости, 10.11.2021
Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан принять участие в переписи населения, поскольку уточненные данные о жизни россиян позволят принимать более... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:34
2021-11-10T14:34
2021-11-10T14:34
общество
валентина матвиенко
всероссийская перепись населения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755938560_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_b8ee439c2d6b5137e839798b9ff77c9b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан принять участие в переписи населения, поскольку уточненные данные о жизни россиян позволят принимать более точные, правильные решения на всех уровнях власти, что важно не только для самих людей, но и для страны в целом."Я приняла участие (в переписи), в бумажной форме заполнила анкету", - сказала спикер журналистам в среду.При этом она отметила, что россияне могут принять участие в переписи и с использованием цифровых ресурсов."Это очень масштабное, важное мероприятие для страны, для граждан, для бизнеса", - отметила законодатель.По ее словам, очень динамично развивается жизнь, не только в связи с пандемией, и нужно иметь обратную связь с гражданами, понимать - какой он, портрет современного гражданина России.По словам Матвиенко, данные переписи "очень важны для прогнозов, планирования"."Участие в переписи в интересах граждан", - добавила она.Чем точнее будут данные о жизни россиян, тем более точными будут решения на уровне власти, пояснила сенатор.
https://ria.ru/20211102/kosmonavty-1757369972.html
https://ria.ru/20211027/mishustin-1756503100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755938560_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_a68109e328b040baaf3cb73c9d0b5eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, всероссийская перепись населения, россия
Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения
Спикер Совфеда Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
призвала граждан принять участие в переписи населения, поскольку уточненные данные о жизни россиян позволят принимать более точные, правильные решения на всех уровнях власти, что важно не только для самих людей, но и для страны в целом.
"Я приняла участие (в переписи), в бумажной форме заполнила анкету", - сказала спикер журналистам в среду.
При этом она отметила, что россияне могут принять участие в переписи и с использованием цифровых ресурсов.
"Это очень масштабное, важное мероприятие для страны, для граждан, для бизнеса", - отметила законодатель.
По ее словам, очень динамично развивается жизнь, не только в связи с пандемией, и нужно иметь обратную связь с гражданами, понимать - какой он, портрет современного гражданина России
.
По словам Матвиенко, данные переписи "очень важны для прогнозов, планирования".
"Участие в переписи в интересах граждан", - добавила она.
Чем точнее будут данные о жизни россиян, тем более точными будут решения на уровне власти, пояснила сенатор.