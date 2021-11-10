https://ria.ru/20211110/pentagon-1758473268.html

Пентагон прокомментировал активность НАТО в Черноморском регионе

Пентагон прокомментировал активность НАТО в Черноморском регионе - РИА Новости, 10.11.2021

Пентагон прокомментировал активность НАТО в Черноморском регионе

Пентагон в ответ на заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:00

2021-11-10T21:00

2021-11-10T22:55

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нато

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Пентагон в ответ на заявления РФ о создании США и НАТО группировки в Черном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным.На брифинге в Вашингтоне представителя Пентагона Джона Кирби спросили, как он прокомментирует российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов."Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать", - сказал Кирби.США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее заявлению, эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил и дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ. Она комментировала информацию о нахождении с 30 октября в акватории Черного моря эсминца с управляемы ракетным оружием Porter ВМС США и прибытие 4 ноября штабного корабля Mount Whitney ВМС США, а также полеты стратегических бомбардировщиков США 6 ноября в 100 километрах от российской границы.

https://ria.ru/20211101/korabl-1757237171.html

https://ria.ru/20211102/putin-1757389221.html

сша

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в мире, сша, нато, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, мария захарова, джон кирби, россия