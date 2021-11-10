https://ria.ru/20211110/ozhogi-1758400439.html

В Новосибирске семеро первоклассников получили ожоги глаз при кварцевании

В Новосибирске семеро первоклассников получили ожоги глаз при кварцевании - РИА Новости, 10.11.2021

В Новосибирске семеро первоклассников получили ожоги глаз при кварцевании

Минимум семь первоклассников школы №175 Новосибирска получили ожоги глаз во время кварцевания, проверки организовали детский омбудсмен, СК и прокуратура. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:26

2021-11-10T14:26

2021-11-10T14:26

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Минимум семь первоклассников школы №175 Новосибирска получили ожоги глаз во время кварцевания, проверки организовали детский омбудсмен, СК и прокуратура."Десятого ноября 2021 года на горячую линию аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области поступило сообщение от одного из родителей о том, что накануне учащиеся 1 класса школы №175 Новосибирска получили ожоги глаз во время кварцевания. По словам заявителя, кварцевание проводилось, когда шел урок и дети находились в кабинете", - сообщает аппарат детского омбудсмена региона Надежды Болтенко.Омбудсмен экстренно связалась с департаментом образования мэрии Новосибирска и руководством школы, сейчас по инициативе Болтенко в школе проводится педагогическое расследование, выясняется, почему кварцевание проводилось во время учебного процесса."По информации, которой располагает уполномоченный по правам ребенка к этой минуте, за медицинской помощью обратились семь человек. Двое предоставили в школу справку от врача с установленными диагнозами "конъюнктивит" и "электроофтальмия", - сообщили в аппарате.Проверку по информации о получении детьми ожогов глаз организовали следователи СУСК по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента."Прокуратура проверит в деятельности образовательной организации соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм и правил. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает в свою очередь надзорное ведомство.

https://ria.ru/20211030/draka-1756982611.html

https://ria.ru/20210412/kipyatok-1727867922.html

https://ria.ru/20211102/shkolnik-1757309331.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)