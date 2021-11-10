https://ria.ru/20211110/oreyro-1758474503.html

Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть

Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть - РИА Новости, 10.11.2021

Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:12

2021-11-10T21:12

2021-11-10T21:12

культура

уругвай

владимир путин

наталия орейро

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756203879_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_d50f15aa353bead3fcb1b4b0bb709ed7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.Орейро отметила, что она много путешествовала по России - и на самолете, и на поезде."Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о присвоении гражданства России Орейро, в среду актрисе в здании российской дипмиссии в Аргентине вручили российский паспорт.

https://ria.ru/20211026/oreyro-1756393879.html

уругвай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уругвай, владимир путин, наталия орейро, россия