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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/oreyro-1758474503.html
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть - РИА Новости, 10.11.2021
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть
Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:12
2021-11-10T21:12
культура
уругвай
владимир путин
наталия орейро
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.Орейро отметила, что она много путешествовала по России - и на самолете, и на поезде."Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о присвоении гражданства России Орейро, в среду актрисе в здании российской дипмиссии в Аргентине вручили российский паспорт.
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уругвай, владимир путин, наталия орейро, россия
21:12 10.11.2021
 
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть

Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину

© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.
"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу", - сказала она журналистам.
Орейро отметила, что она много путешествовала по России - и на самолете, и на поезде.
"И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей", - рассказала актриса. На нее произвела впечатление не только их физическая сила, но и сила духа.
"Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о присвоении гражданства России Орейро, в среду актрисе в здании российской дипмиссии в Аргентине вручили российский паспорт.
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 21:09Культура
Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства
 
КультураУругвайВладимир ПутинНаталия ОрейроРоссия
 
 
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