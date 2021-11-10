https://ria.ru/20211110/oreyro-1758474503.html
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть - РИА Новости, 10.11.2021
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть
Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:12
2021-11-10T21:12
2021-11-10T21:12
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уругвай
владимир путин
наталия орейро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая в среду российское гражданство, рассказала, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.Орейро отметила, что она много путешествовала по России - и на самолете, и на поезде."Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин", - сказала она.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о присвоении гражданства России Орейро, в среду актрисе в здании российской дипмиссии в Аргентине вручили российский паспорт.
https://ria.ru/20211026/oreyro-1756393879.html
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уругвай, владимир путин, наталия орейро, россия
Орейро рассказала, какую роль хочет сыграть
Орейро рассказала, что хочет сыграть сильную русскую женщину