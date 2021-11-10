https://ria.ru/20211110/oms-1758418571.html

Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах

Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах - РИА Новости, 10.11.2021

Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах

Правительством РФ принято решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, идет согласование с Минфином об объемах, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:39

2021-11-10T15:39

2021-11-10T15:42

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительством РФ принято решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, идет согласование с Минфином об объемах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вчера на координационном совете мы обсудили и приняли решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, цифра сейчас согласовывается с министерством финансов", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20211028/medpolis-1756748280.html

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