https://ria.ru/20211110/oms-1758418571.html
Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах
Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах - РИА Новости, 10.11.2021
Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах
Правительством РФ принято решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, идет согласование с Минфином об объемах, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:39
2021-11-10T15:39
2021-11-10T15:42
распространение коронавируса
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
омс
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительством РФ принято решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, идет согласование с Минфином об объемах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вчера на координационном совете мы обсудили и приняли решение о дополнительной поддержке системы ОМС регионов, цифра сейчас согласовывается с министерством финансов", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20211028/medpolis-1756748280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce0744228406fc3eeca8b5e903640728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, омс, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:39 10.11.2021 (обновлено: 15:42 10.11.2021)
Правительство решило дополнительно поддержать систему ОМС в регионах
Правительство приняло решение о дополнительной поддержке системы ОМС в регионах