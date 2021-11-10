https://ria.ru/20211110/oberlender-1758338977.html

Посол рассказал о работе с Канадой по делу умершего нациста Оберлендера

Посол рассказал о работе с Канадой по делу умершего нациста Оберлендера - РИА Новости, 10.11.2021

Посол рассказал о работе с Канадой по делу умершего нациста Оберлендера

Россия рассчитывает на конструктивный отклик Канады по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:38

2021-11-10T09:38

2021-11-10T09:38

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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает на конструктивный отклик Канады по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Рассчитываем на конструктивный отклик Оттавы", - сказал дипломат. По его словам, российская дипмиссия ведет работу с властями Канады по передаче дел Оберлендера. "Для нас преступления Оберлендера и других нацистских преступников и их пособников не имеют срока давности", - подчеркнул собеседник агентства.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию.Ранее МИД РФ заявлял, что Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

https://ria.ru/20210715/zakhoronenie-1741399287.html

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