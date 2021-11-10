Ежик в тумане Марьиной рощи: новый мир Норштейна

Эту выставку идеально было бы открыть на прошлой неделе, когда в Москве стоял густой туман. Правда, дымка, в которой когда-то бродил Ежик, все же совсем другая — уютная и мягкая.

Юрий Норштейн на одном из мастер-классов за границей показал технику создания волшебного тумана: накрыл фигурку зверька обычной калькой — и на экране Ежик сразу "потерялся". Вторым секретом стал целлофан — с его помощью имитируют воду. Материалы вроде простейшие, но спецэффекты до сих пор завораживают зрителей.

Прошло 46 лет, однако мультфильм не устарел, хотя сперва его не пустили в большой прокат. А еще — обзавелся легендой: профиль Ежика, по утверждению Людмилы Петрушевской, списан с нее. Правда, режиссер это опровергает.