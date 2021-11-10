https://ria.ru/20211110/nikaragua-1758359161.html
В Никарагуа начались испытания производства российской вакцины "КовиВак"
В Никарагуа начались испытания производства российской вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 10.11.2021
В Никарагуа начались испытания производства российской вакцины "КовиВак"
Институт биотехнологии Мечникова в Никарагуа будет производить российскую вакцину против COVID-19 "КовиВак", испытания уже начались, сообщил в ходе VI конгресса РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:32
2021-11-10T11:32
2021-11-10T11:32
никарагуа
российский фонд прямых инвестиций
латинская америка
лауреано ортега
россия
коронавирус covid-19
вакцина "ковивак"
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МАНАГУА, 20 окт - РИА Новости. Институт биотехнологии Мечникова в Никарагуа будет производить российскую вакцину против COVID-19 "КовиВак", испытания уже начались, сообщил в ходе VI конгресса фармацевтических компаний России и Никарагуа советник президента по вопросам инвестиций, торговли и сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо."Наше правительство, благодаря усилиям с братской Российской Федерацией, институтами и министерствами, начинает испытания для производства вакцины против коронавируса здесь, в Никарагуа", - сказал Ортега Мурильо. По словам чиновника, поставка сырья из России для испытаний уже началась, власти рассчитывают в следующем году вывести на внутренний рынок готовую вакцину.В борьбе с эпидемией коронавируса правительство Никарагуа уже работает с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций - в страну поставляются готовые вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Никарагуа начала вакцинацию населения в марте. Помимо российской вакцины, используются препараты Covishield и AstraZeneca, полученные через механизм Covax."Теперь (мы будем работать) с Институтом Чумакова из России, чтобы… иметь возможность производить ее (вакцину "КовиВак")… для братьев из стран Центральной и Южной Америки", - добавил Ортега Мурильо.В МИД России сообщили, что вопрос открытия производства российской вакцины от коронавируса "КовиВак" в Никарагуа находится в проработке, точных дат пока нет."Эта проработка находится в практической стадии. Мы рассчитываем что наши соответствующие производственные и фармацевтические структуры в фактическом плане завершают проработку этого вопроса для того, чтобы действительно на базе нашего совместного предприятия, которое создано на территории Никарагуа при участии ФМБА, началось производство одной из российских вакцин, института Чумакова которая, для того чтобы эта вакцина могла быть использована и для проведения вакцинации в Никарагуа, и других стран центральноамериканского региона", - заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.Вопрос находится на согласовании, но точных дат пока нет, отметил он."Думаю, что скоро будет", - сказал он.Научно-производственный комплекс института Мечникова построен на окраине столицы Никарагуа в 2016 году в рамках соглашения с Россией. Заводом управляет никарагуанская компания, однако российская сторона в лице Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток вложила в проект значительные ресурсы, включая передачу технологий и обучение персонала. С апреля 2019 года Институт Мечникова приступил к производству первых коммерческих партий вакцины против гриппа для жителей Латинской Америки. Мощность производственных линий - до 10 миллионов доз вакцин в месяц.
https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758227571.html
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753983474.html
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никарагуа, российский фонд прямых инвестиций, латинская америка, лауреано ортега, россия, коронавирус covid-19, вакцина "ковивак"
В Никарагуа начались испытания производства российской вакцины "КовиВак"
Советник президента Никарагуа: институт Мечникова в Манагуа будет производить "КовиВак"
МАНАГУА, 20 окт - РИА Новости.
Институт биотехнологии Мечникова в Никарагуа
будет производить российскую вакцину против COVID-19 "КовиВак", испытания уже начались, сообщил в ходе VI конгресса фармацевтических компаний России
и Никарагуа советник президента по вопросам инвестиций, торговли и сотрудничества Лауреано Ортега
Мурильо.
"Наше правительство, благодаря усилиям с братской Российской Федерацией, институтами и министерствами, начинает испытания для производства вакцины против коронавируса здесь, в Никарагуа", - сказал Ортега Мурильо. По словам чиновника, поставка сырья из России для испытаний уже началась, власти рассчитывают в следующем году вывести на внутренний рынок готовую вакцину.
В борьбе с эпидемией коронавируса правительство Никарагуа уже работает с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций
- в страну поставляются готовые вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Никарагуа начала вакцинацию населения в марте. Помимо российской вакцины, используются препараты Covishield и AstraZeneca
, полученные через механизм Covax.
"Теперь (мы будем работать) с Институтом Чумакова из России, чтобы… иметь возможность производить ее (вакцину "КовиВак")… для братьев из стран Центральной и Южной Америки", - добавил Ортега Мурильо.
В МИД России сообщили, что вопрос открытия производства российской вакцины от коронавируса "КовиВак" в Никарагуа находится в проработке, точных дат пока нет.
"Эта проработка находится в практической стадии. Мы рассчитываем что наши соответствующие производственные и фармацевтические структуры в фактическом плане завершают проработку этого вопроса для того, чтобы действительно на базе нашего совместного предприятия, которое создано на территории Никарагуа при участии ФМБА, началось производство одной из российских вакцин, института Чумакова которая, для того чтобы эта вакцина могла быть использована и для проведения вакцинации в Никарагуа, и других стран центральноамериканского региона", - заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин
.
Вопрос находится на согласовании, но точных дат пока нет, отметил он.
"Думаю, что скоро будет", - сказал он.
Научно-производственный комплекс института Мечникова построен на окраине столицы Никарагуа в 2016 году в рамках соглашения с Россией. Заводом управляет никарагуанская компания, однако российская сторона в лице Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток вложила в проект значительные ресурсы, включая передачу технологий и обучение персонала. С апреля 2019 года Институт Мечникова приступил к производству первых коммерческих партий вакцины против гриппа для жителей Латинской Америки
. Мощность производственных линий - до 10 миллионов доз вакцин в месяц.