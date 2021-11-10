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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/netflix-1758345808.html
Netflix объявил о съемках второго сериала в России
Netflix объявил о съемках второго сериала в России - РИА Новости, 10.11.2021
Netflix объявил о съемках второго сериала в России
Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:32
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культура
вячеслав муругов
netflix
александр петров (актер)
новости культуры
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр Петров.Шоураннером нового проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу "Чики". Помимо него, над сценарием также работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Среди продюсеров — Михаил Врубель и Александр Андрющенко, работавшие с режиссером Федором Бондарчуком над фильмом "Притяжение", Ольга Кочеткова ("Чики"), сам Бондарчук.По словам представителей компании в России, съемки уже начались. Название сериала пока не придумано.Первым российским сериалом Netflix стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" — "Анна К".
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вячеслав муругов, netflix, александр петров (актер), новости культуры
10:32 10.11.2021 (обновлено: 12:00 10.11.2021)
 
Netflix объявил о съемках второго сериала в России

Netflix объявил о съемках нового сериала в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла.
Актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла. - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр Петров.

"Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой", — сообщили РИА Новости в компании.

Шоураннером нового проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу "Чики". Помимо него, над сценарием также работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Среди продюсеров — Михаил Врубель и Александр Андрющенко, работавшие с режиссером Федором Бондарчуком над фильмом "Притяжение", Ольга Кочеткова ("Чики"), сам Бондарчук.
По словам представителей компании в России, съемки уже начались. Название сериала пока не придумано.
Первым российским сериалом Netflix стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" — "Анна К".
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