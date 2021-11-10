https://ria.ru/20211110/netflix-1758345808.html
Netflix объявил о съемках второго сериала в России
Netflix объявил о съемках второго сериала в России - РИА Новости, 10.11.2021
Netflix объявил о съемках второго сериала в России
Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:32
2021-11-10T10:32
2021-11-10T12:00
культура
вячеслав муругов
netflix
александр петров (актер)
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730682051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_256ce3af018bc526a5336628ff2e8fab.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр Петров.Шоураннером нового проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу "Чики". Помимо него, над сценарием также работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Среди продюсеров — Михаил Врубель и Александр Андрющенко, работавшие с режиссером Федором Бондарчуком над фильмом "Притяжение", Ольга Кочеткова ("Чики"), сам Бондарчук.По словам представителей компании в России, съемки уже начались. Название сериала пока не придумано.Первым российским сериалом Netflix стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" — "Анна К".
https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730682051_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_84d4ffef03d6dfda058f40525abe129a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав муругов, netflix, александр петров (актер), новости культуры
10:32 10.11.2021 (обновлено: 12:00 10.11.2021)
Netflix объявил о съемках второго сериала в России
Netflix объявил о съемках нового сериала в России