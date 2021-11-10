https://ria.ru/20211110/netflix-1758345808.html

Netflix объявил о съемках второго сериала в России

Netflix объявил о съемках второго сериала в России - РИА Новости, 10.11.2021

Netflix объявил о съемках второго сериала в России

Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:32

2021-11-10T10:32

2021-11-10T12:00

культура

вячеслав муругов

netflix

александр петров (актер)

новости культуры

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американский стриминговый видеосервис Netflix задумал снять еще один сериал в России, это будет психологическая драма, главную роль в которой сыграет Александр Петров.Шоураннером нового проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу "Чики". Помимо него, над сценарием также работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Среди продюсеров — Михаил Врубель и Александр Андрющенко, работавшие с режиссером Федором Бондарчуком над фильмом "Притяжение", Ольга Кочеткова ("Чики"), сам Бондарчук.По словам представителей компании в России, съемки уже начались. Название сериала пока не придумано.Первым российским сериалом Netflix стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" — "Анна К".

https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав муругов, netflix, александр петров (актер), новости культуры