https://ria.ru/20211110/neft-1758481259.html

Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти

Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти - РИА Новости, 10.11.2021

Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T22:32

2021-11-10T22:32

2021-11-10T23:15

экономика

сша

глазго (город)

большая двадцатка

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел сорокин

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей стабилизации мирового рынка нефти, сообщило российское энергетическое ведомство.Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго."В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки", - сообщается в релизе.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.Сегодня Соединенные Штаты вновь призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые по мнению Вашингтона привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.

https://ria.ru/20211110/neft-1758439550.html

https://ria.ru/20211109/neft-1758304101.html

сша

глазго (город)

россия

вашингтон (город)

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экономика, сша, глазго (город), большая двадцатка, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, россия, вашингтон (город), оон