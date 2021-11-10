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Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти
Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти - РИА Новости, 10.11.2021
Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти
Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:32
2021-11-10T23:15
экономика
сша
глазго (город)
большая двадцатка
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей стабилизации мирового рынка нефти, сообщило российское энергетическое ведомство.Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго."В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки", - сообщается в релизе.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.Сегодня Соединенные Штаты вновь призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые по мнению Вашингтона привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.
https://ria.ru/20211110/neft-1758439550.html
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сша
глазго (город)
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экономика, сша, глазго (город), большая двадцатка, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, россия, вашингтон (город), оон
22:32 10.11.2021 (обновлено: 23:15 10.11.2021)
 
Замглавы Минэнерго обсудил с коллегой из США стабилизацию рынка нефти

Замглавы Минэнерго Сорокин обсудил с коллегой из США стабилизацию мирового рынка нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей стабилизации мирового рынка нефти, сообщило российское энергетическое ведомство.
Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки", - сообщается в релизе.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
17:28
Страны ОПЕК+ не заинтересованы в высоких ценах на нефть, заявил эксперт
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.
Сегодня Соединенные Штаты вновь призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые по мнению Вашингтона привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 19:53
Американские сенаторы призвали Байдена запретить экспорт нефти
 
ЭкономикаСШАГлазго (город)Большая двадцаткаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Павел СорокинЦены на нефтьРоссияВашингтон (город)ООН
 
 
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