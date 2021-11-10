https://ria.ru/20211110/nato-1758377959.html

Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по ответам на шаги НАТО

Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по ответам на шаги НАТО - РИА Новости, 10.11.2021

Лавров заявил о единой позиции Москвы и Минска по ответам на шаги НАТО

У Москвы и Минска единая позиция в том, как они будут реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:46

2021-11-10T12:46

2021-11-10T12:46

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. У Москвы и Минска единая позиция в том, как они будут реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть серьезные основания полагать, что продолжающаяся линия НАТО на так называемое сдерживание наших стран, практические действия НАТО по приближению военной инфраструктуры к границам Союзного государства, отражает долгосрочную стратегию этого военно-политического блока. Конечно же, у нас есть абсолютная единая позиция, которую наши президенты излагали неоднократно, о том, как мы будем реагировать на подобного рода абсолютно недружественные и нарушающие все предыдущие договоренности действия", - сказал министр на пресс-конференции в среду.

https://ria.ru/20211107/genshtab-1757984135.html

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в мире, белоруссия, минск, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия