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Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2021
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач,... РИА Новости, 10.11.2021
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москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса.
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Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника.
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москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:08 10.11.2021 (обновлено: 00:27 10.11.2021)
 
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу на выборах и борьбу с коронавирусом

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса", - сказал Путин. Поздравление было показано на телеканале "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Владимир Путин
Президент России
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
00:21
День сотрудника органов внутренних дел России
 
МоскваВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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