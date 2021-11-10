https://ria.ru/20211110/mvd-1758323104.html

Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2021

Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:08

2021-11-10T00:08

2021-11-10T00:27

москва

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса.

https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника. 2021-11-10T00:08 true PT3M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии