https://ria.ru/20211110/mvd-1758323104.html
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2021
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:08
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2021-11-10T00:27
москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре и решение задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса.
https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html
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Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника.
2021-11-10T00:08
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РИА Новости
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москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:08 10.11.2021 (обновлено: 00:27 10.11.2021)
Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу на выборах и борьбу с коронавирусом