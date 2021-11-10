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Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море
Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021
Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море
Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:35
2021-11-10T16:35
безопасность
нато
военно-морские силы сша
черное море
адмирал эссен (сторожевой корабль)
москва (крейсер)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море, сообщили в Минобороны России."Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве отметили, что в среду утром, в 8.56 по московскому времени, эсминец с управляемым ракетным оружием "Porter" ВМС США покинул грузинский порт Батуми, а в 9.20 по московскому времени вышел из Батуми штабной корабль "Mount Whitney" ВМС США. Кроме того, танкер "John Lenthall" ВМС США находится в юго-западной части Чёрного моря."Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - подчеркнули в МО РФ.
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безопасность, нато, военно-морские силы сша, черное море, адмирал эссен (сторожевой корабль), москва (крейсер), россия
16:35 10.11.2021
 
Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море

Крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия ВМС США в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские корабли отслеживают действия ВМС США в Черном море, сообщили в Минобороны России.
"Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве отметили, что в среду утром, в 8.56 по московскому времени, эсминец с управляемым ракетным оружием "Porter" ВМС США покинул грузинский порт Батуми, а в 9.20 по московскому времени вышел из Батуми штабной корабль "Mount Whitney" ВМС США. Кроме того, танкер "John Lenthall" ВМС США находится в юго-западной части Чёрного моря.
"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - подчеркнули в МО РФ.
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
15:54
Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
 
БезопасностьНАТОВоенно-морские силы СШАЧерное мореАдмирал Эссен (сторожевой корабль)Москва (крейсер)Россия
 
 
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