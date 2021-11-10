Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии
Додон: новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за 30 лет и приведет к катастрофе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в республике стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.
"Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран. Это катастрофа для экономики и населения Молдавии", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
По его словам, население не сможет оплатить этот тариф, в этой ситуации без компенсаций обойтись невозможно. Додон прогнозирует, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, также может увеличиться стоимость электроэнергии.
Правительство Молдавии уже разработало пакет мер по компенсациям для граждан, законопроекты будут переданы в парламент на утверждение.