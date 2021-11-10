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Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии
Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии - РИА Новости, 10.11.2021
Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в республике стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:20
2021-11-10T21:20
природный газ
молдавия
газпром
игорь додон
молдовагаз
жкх
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в республике стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения.Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.По его словам, население не сможет оплатить этот тариф, в этой ситуации без компенсаций обойтись невозможно. Додон прогнозирует, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, также может увеличиться стоимость электроэнергии.Правительство Молдавии уже разработало пакет мер по компенсациям для граждан, законопроекты будут переданы в парламент на утверждение.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758377815.html
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природный газ, молдавия, газпром, игорь додон, молдовагаз, жкх
21:20 10.11.2021
 
Додон назвал катастрофой новый тариф на газ в Молдавии

Додон: новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за 30 лет и приведет к катастрофе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в республике стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

"Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран. Это катастрофа для экономики и населения Молдавии", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, население не сможет оплатить этот тариф, в этой ситуации без компенсаций обойтись невозможно. Додон прогнозирует, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, также может увеличиться стоимость электроэнергии.
Правительство Молдавии уже разработало пакет мер по компенсациям для граждан, законопроекты будут переданы в парламент на утверждение.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
12:45
Молдавия опасается нехватки средств для покрытия долгов перед "Газпромом"
 
Природный газМолдавияГазпромИгорь ДодонМолдовагазЖКХ
 
 
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