https://ria.ru/20211110/mks-1758484286.html

МКС уклонилась от обломка китайского спутника

МКС уклонилась от обломка китайского спутника - РИА Новости, 10.11.2021

МКС уклонилась от обломка китайского спутника

Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш — подразделение "Роскосмоса") успешно провел маневр уклонения Международной космической станции от... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:27

2021-11-10T23:27

2021-11-10T23:47

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китай

цниимаш

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш — подразделение "Роскосмоса") успешно провел маневр уклонения Международной космической станции от обломка китайского спутника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Баллистики рассчитали, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС должен пролететь фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Это часть метеоспутника, который Китай сбил в 2007 году при испытании противоспутникового оружия.Чтобы избежать угрозы столкновения, "Роскосмос" поднял орбиту МКС на 1,2 километра с помощью пристыкованного к станции транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18".Как сообщал источник РИА Новости, если маневр состоится, то плановую коррекцию орбиты МКС 16 ноября отменят.Эту манипуляцию провели заранее, чтобы не мешать стыковке корабля Crew Dragon, которая намечена на 3:10 мск 12 ноября. Маневр не повлияет и на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.

https://ria.ru/20211105/korabl-1757774311.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)