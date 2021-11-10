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Наука
https://ria.ru/20211110/mks-1758484286.html
МКС уклонилась от обломка китайского спутника
МКС уклонилась от обломка китайского спутника - РИА Новости, 10.11.2021
МКС уклонилась от обломка китайского спутника
Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш — подразделение "Роскосмоса") успешно провел маневр уклонения Международной космической станции от... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:27
2021-11-10T23:47
наука
китай
цниимаш
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш — подразделение "Роскосмоса") успешно провел маневр уклонения Международной космической станции от обломка китайского спутника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Баллистики рассчитали, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС должен пролететь фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Это часть метеоспутника, который Китай сбил в 2007 году при испытании противоспутникового оружия.Чтобы избежать угрозы столкновения, "Роскосмос" поднял орбиту МКС на 1,2 километра с помощью пристыкованного к станции транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18".Как сообщал источник РИА Новости, если маневр состоится, то плановую коррекцию орбиты МКС 16 ноября отменят.Эту манипуляцию провели заранее, чтобы не мешать стыковке корабля Crew Dragon, которая намечена на 3:10 мск 12 ноября. Маневр не повлияет и на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.
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китай, цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
23:27 10.11.2021 (обновлено: 23:47 10.11.2021)
 
МКС уклонилась от обломка китайского спутника

ЦУП провел маневр уклонения МКС от обломка китайского спутника

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Центр управления полетами (входит в научный институт ЦНИИмаш — подразделение "Роскосмоса") успешно провел маневр уклонения Международной космической станции от обломка китайского спутника, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Баллистики рассчитали, что 12 ноября на расстоянии 600 метров от МКС должен пролететь фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. Это часть метеоспутника, который Китай сбил в 2007 году при испытании противоспутникового оружия.
Чтобы избежать угрозы столкновения, "Роскосмос" поднял орбиту МКС на 1,2 километра с помощью пристыкованного к станции транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18".
Как сообщал источник РИА Новости, если маневр состоится, то плановую коррекцию орбиты МКС 16 ноября отменят.
Эту манипуляцию провели заранее, чтобы не мешать стыковке корабля Crew Dragon, которая намечена на 3:10 мск 12 ноября. Маневр не повлияет и на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.
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