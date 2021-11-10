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На МКС пропали насадки для шестигранников
На МКС пропали насадки для шестигранников - РИА Новости, 10.11.2021
На МКС пропали насадки для шестигранников
Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции, попросил наземных специалистов привезти на МКС шестигранные... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:12
2021-11-10T19:12
2021-11-10T19:12
наука
антон шкаплеров
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции, попросил наземных специалистов привезти на МКС шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12, так как все, которые были на станции, потерялись, следует из переговоров экипажа, которые транслирует НАСА."Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет", - сказал Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.Космонавт также попросит отправить на станцию "штук по пять" насадок на 8 и на 12.В настоящий момент на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Скоро к ним должен присоединиться экипаж миссии Crew-3 - американские астронавты Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
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антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
На МКС пропали насадки для шестигранников
Космонавт Шкаплеров: на МКС пропали насадки для шестигранников