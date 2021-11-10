https://ria.ru/20211110/mks-1758461058.html

На МКС пропали насадки для шестигранников

На МКС пропали насадки для шестигранников - РИА Новости, 10.11.2021

На МКС пропали насадки для шестигранников

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции, попросил наземных специалистов привезти на МКС шестигранные... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:12

2021-11-10T19:12

2021-11-10T19:12

наука

антон шкаплеров

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции, попросил наземных специалистов привезти на МКС шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12, так как все, которые были на станции, потерялись, следует из переговоров экипажа, которые транслирует НАСА."Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет", - сказал Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.Космонавт также попросит отправить на станцию "штук по пять" насадок на 8 и на 12.В настоящий момент на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Скоро к ним должен присоединиться экипаж миссии Crew-3 - американские астронавты Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.

https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)