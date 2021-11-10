https://ria.ru/20211110/minoborony-1758341881.html
Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море
Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021
Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море
Минобороны РФ, говоря о военных учениях США в Черном море, заявило, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:04
2021-11-10T10:04
2021-11-10T10:07
сша
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черноморский регион
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ, говоря о военных учениях США в Черном море, заявило, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе.В Минобороны подчеркнули, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, "одной из целей которых является военное освоение территории Украины".
https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html
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сша, донбасс, черное море, в мире, черноморский регион, ситуация в днр и лнр
10:04 10.11.2021 (обновлено: 10:07 10.11.2021)
Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море
Минобороны: изучается ситуация на случай эскалации в Донбассе