https://ria.ru/20211110/minoborony-1758341881.html

Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море

Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021

Минобороны отреагировало на военные учения США в Черном море

Минобороны РФ, говоря о военных учениях США в Черном море, заявило, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:04

2021-11-10T10:04

2021-11-10T10:07

сша

донбасс

черное море

в мире

черноморский регион

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ, говоря о военных учениях США в Черном море, заявило, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае эскалации в Донбассе.В Минобороны подчеркнули, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, "одной из целей которых является военное освоение территории Украины".

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html

сша

донбасс

черное море

черноморский регион

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2021

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сша, донбасс, черное море, в мире, черноморский регион, ситуация в днр и лнр