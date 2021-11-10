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Захарова призвала не перекладывать вину за миграционный кризис на Минск
Захарова призвала не перекладывать вину за миграционный кризис на Минск - РИА Новости, 10.11.2021
Захарова призвала не перекладывать вину за миграционный кризис на Минск
Нельзя перекладывать вину за миграционный кризис на Белоруссию, он вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:39
2021-11-10T16:39
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
ближний восток
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нельзя перекладывать вину за миграционный кризис на Белоруссию, он вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также неоднократно заявляли, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе, ибо он вызван и начался не в ноябре 2021 года, и не летом 2021 года, и не весной 2021 года. Он уже как несколько лет в активной фазе... Этот кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и севера Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане", - сказала Захарова на брифинге.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
белоруссия
польша
ближний восток
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, ближний восток, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Захарова призвала не перекладывать вину за миграционный кризис на Минск
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нельзя перекладывать вину за миграционный кризис на Белоруссию, он вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2021-11-10T16:39
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16:39 10.11.2021
 
Захарова призвала не перекладывать вину за миграционный кризис на Минск

Захарова призвала не перекладывать вину за кризис с мигрантами в Европе на Белоруссию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нельзя перекладывать вину за миграционный кризис на Белоруссию, он вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также неоднократно заявляли, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе, ибо он вызван и начался не в ноябре 2021 года, и не летом 2021 года, и не весной 2021 года. Он уже как несколько лет в активной фазе... Этот кризис вызван силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и севера Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане", - сказала Захарова на брифинге.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзБлижний ВостокМария ЗахароваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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