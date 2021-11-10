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Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией
Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией
Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:42
2021-11-10T15:42
в мире
варшава
белоруссия
польша
шарль мишель
евросовет
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду в Варшаве."В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть", - сказал премьер.Он отметил, что это также будет "своего рода экономическими санкциями".
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в мире, варшава, белоруссия, польша, шарль мишель, евросовет, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:42 10.11.2021
 
Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией

Премьер Моравецкий: Польша закроет новые КПП на границе при попытках их штурма мигрантами

© REUTERS / Polish Defence MinistryПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду в Варшаве.
"В первую очередь мы думаем о закрытии пограничных переходах, где происходят атаки", - сказал Моравецкий, напомнив, что со вторника закрыт пункт пропуска Кузница.
"В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть", - сказал премьер.
Он отметил, что это также будет "своего рода экономическими санкциями".
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
14:11
Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на границе
 
В миреВаршаваБелоруссияПольшаШарль МишельЕвросоветМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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