https://ria.ru/20211110/migranty-1758419276.html

Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией

Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

Премьер Польши назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией

Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:42

2021-11-10T15:42

2021-11-10T15:42

в мире

варшава

белоруссия

польша

шарль мишель

евросовет

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду в Варшаве."В других мы поступим подобно. Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть", - сказал премьер.Он отметил, что это также будет "своего рода экономическими санкциями".

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html

варшава

белоруссия

польша

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в мире, варшава, белоруссия, польша, шарль мишель, евросовет, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии