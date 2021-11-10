В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов
Белорусский Красный Крест подготовил для беженцев продукты питания, воду и одежду
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача воды в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе, говорится в сообщении на сайте организации.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Всего передано или запланировано к передаче 10 ноября: питьевая вода – 5300 литров, мясная продукция – 1,5 тонны, говяжья тушенка – 500 кг, хлебобулочные изделия – 1 000 штук, кондитерские изделия – 1200 единиц, одежда, чулочно-носочные изделия – 1000 штук, яблоки – 200 кг, 100 продуктовых наборов, теплая одежда, 51 шерстяное одеяло", - отмечается в сообщении.
Там также говорится, что 9 ноября до позднего вечера сотрудники Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста выдавали гуманитарную помощь мигрантам, находящимся на участке белорусско-польской границы. При помощи представителей верхней палаты белорусского парламента сотрудники Белорусского общества Красного Креста привезли мигрантам продуктовые наборы, в которые входили хлебобулочные и колбасные изделия, тушенка, вода, сладости и фрукты, гигиенические наборы, теплую одежду и носки, а также одеяла.
Подчеркивается, что поддержку в оказании помощи беженцам оказали Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, УВКБ ООН, Афганская община в Белоруссии, а также предприятия пищевой и легкой промышленности Гродненской области Белоруссии.
"Белорусский Красный Крест тесно взаимодействует с государственными органами и международными организациями для координации сил и дальнейшего оперативного оказания помощи", - отмечается в сообщении. Там говорится, что очередная партия помощи была направлена в стихийный лагерь беженцев на границе в среду.
При этом Белорусское общество Красного Креста проводит кампанию по сбору средств для гуманитарной помощи мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам. Любой может произвести благотворительный платеж, на собранные средства планируется приобрести и доставить нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.