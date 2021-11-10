https://ria.ru/20211110/migranty-1758402200.html

В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов

В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов - РИА Новости, 10.11.2021

В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов

Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

в мире

белоруссия

гродненская область

польша

красный крест

госпогранкомитет белоруссии

красный полумесяц

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758340638_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_b93f467bc99cb4fd13ce24b7425c1346.jpg

МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе, говорится в сообщении на сайте организации.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Там также говорится, что 9 ноября до позднего вечера сотрудники Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста выдавали гуманитарную помощь мигрантам, находящимся на участке белорусско-польской границы. При помощи представителей верхней палаты белорусского парламента сотрудники Белорусского общества Красного Креста привезли мигрантам продуктовые наборы, в которые входили хлебобулочные и колбасные изделия, тушенка, вода, сладости и фрукты, гигиенические наборы, теплую одежду и носки, а также одеяла.Подчеркивается, что поддержку в оказании помощи беженцам оказали Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, УВКБ ООН, Афганская община в Белоруссии, а также предприятия пищевой и легкой промышленности Гродненской области Белоруссии.При этом Белорусское общество Красного Креста проводит кампанию по сбору средств для гуманитарной помощи мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам. Любой может произвести благотворительный платеж, на собранные средства планируется приобрести и доставить нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html

https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

белоруссия

гродненская область

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, гродненская область, польша, красный крест, госпогранкомитет белоруссии, красный полумесяц, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии