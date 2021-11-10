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В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов
В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов - РИА Новости, 10.11.2021
В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов
Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:35
2021-11-10T14:35
в мире
белоруссия
гродненская область
польша
красный крест
госпогранкомитет белоруссии
красный полумесяц
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе, говорится в сообщении на сайте организации.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Там также говорится, что 9 ноября до позднего вечера сотрудники Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста выдавали гуманитарную помощь мигрантам, находящимся на участке белорусско-польской границы. При помощи представителей верхней палаты белорусского парламента сотрудники Белорусского общества Красного Креста привезли мигрантам продуктовые наборы, в которые входили хлебобулочные и колбасные изделия, тушенка, вода, сладости и фрукты, гигиенические наборы, теплую одежду и носки, а также одеяла.Подчеркивается, что поддержку в оказании помощи беженцам оказали Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, УВКБ ООН, Афганская община в Белоруссии, а также предприятия пищевой и легкой промышленности Гродненской области Белоруссии.При этом Белорусское общество Красного Креста проводит кампанию по сбору средств для гуманитарной помощи мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам. Любой может произвести благотворительный платеж, на собранные средства планируется приобрести и доставить нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.
https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html
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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, красный крест, госпогранкомитет белоруссии, красный полумесяц, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:35 10.11.2021
 
В Белорусском Красном Кресте собрали гуманитарную помощь для мигрантов

Белорусский Красный Крест подготовил для беженцев продукты питания, воду и одежду

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача воды в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача воды в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Белорусский Красный Крест собирает продукты, воду, одежду и одеяла для передачи в качестве гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе, говорится в сообщении на сайте организации.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Всего передано или запланировано к передаче 10 ноября: питьевая вода – 5300 литров, мясная продукция – 1,5 тонны, говяжья тушенка – 500 кг, хлебобулочные изделия – 1 000 штук, кондитерские изделия – 1200 единиц, одежда, чулочно-носочные изделия – 1000 штук, яблоки – 200 кг, 100 продуктовых наборов, теплая одежда, 51 шерстяное одеяло", - отмечается в сообщении.
Там также говорится, что 9 ноября до позднего вечера сотрудники Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста выдавали гуманитарную помощь мигрантам, находящимся на участке белорусско-польской границы. При помощи представителей верхней палаты белорусского парламента сотрудники Белорусского общества Красного Креста привезли мигрантам продуктовые наборы, в которые входили хлебобулочные и колбасные изделия, тушенка, вода, сладости и фрукты, гигиенические наборы, теплую одежду и носки, а также одеяла.
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Подчеркивается, что поддержку в оказании помощи беженцам оказали Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, УВКБ ООН, Афганская община в Белоруссии, а также предприятия пищевой и легкой промышленности Гродненской области Белоруссии.
"Белорусский Красный Крест тесно взаимодействует с государственными органами и международными организациями для координации сил и дальнейшего оперативного оказания помощи", - отмечается в сообщении. Там говорится, что очередная партия помощи была направлена в стихийный лагерь беженцев на границе в среду.
При этом Белорусское общество Красного Креста проводит кампанию по сбору средств для гуманитарной помощи мигрантам, беженцам, вынужденным переселенцам. Любой может произвести благотворительный платеж, на собранные средства планируется приобрести и доставить нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.
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В миреБелоруссияГродненская областьПольшаКрасный КрестГоспогранкомитет БелоруссииКрасный полумесяцСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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