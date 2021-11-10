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Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису - РИА Новости, 10.11.2021

Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:03

2021-11-10T13:03

2021-11-10T14:07

в мире

литва

африка

дмитрий песков

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

матеуш моравецкий

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белоруской границе."Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", — сказал Песков.Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль. "Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", — сказал пресс-секретарь.По его словам, европейцы демонстрировали эту приверженность в отношении беженцев из разных стран и говорили о высших идеалах гуманизма, но "на этот раз такого желания у них нет".Но главным в этой ситуации остается судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей, заключил Песков.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает.

литва

африка

россия

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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-10T13:03 true PT2M31S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T13:03 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео