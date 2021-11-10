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Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису
Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису - РИА Новости, 10.11.2021
Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:03
2021-11-10T14:07
в мире
литва
африка
дмитрий песков
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белоруской границе."Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", — сказал Песков.Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль. "Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", — сказал пресс-секретарь.По его словам, европейцы демонстрировали эту приверженность в отношении беженцев из разных стран и говорили о высших идеалах гуманизма, но "на этот раз такого желания у них нет".Но главным в этой ситуации остается судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей, заключил Песков.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает.
литва
африка
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96
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
2021-11-10T13:03
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белоруской границе.
2021-11-10T13:03
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13:03 10.11.2021 (обновлено: 14:07 10.11.2021)
 
Песков ответил на заявления о причастности России к миграционному кризису

Песков назвал неприемлемыми слова Моравецкого о причастности России к кризису c мигрантами

© REUTERS / Polish Defence MinistryПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белоруской границе.
"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", — сказал Песков.
Он отметил, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Кремль.
"Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, европейцы демонстрировали эту приверженность в отношении беженцев из разных стран и говорили о высших идеалах гуманизма, но "на этот раз такого желания у них нет".
Но главным в этой ситуации остается судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей, заключил Песков.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает.
 
В миреЛитваАфрикаДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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