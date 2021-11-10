https://ria.ru/20211110/migranty-1758379022.html

В Кремле назвали ситуацию на границе Белоруссии и Польши сложной

В Кремле назвали ситуацию на границе Белоруссии и Польши сложной - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле назвали ситуацию на границе Белоруссии и Польши сложной

Сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает в Кремле глубокую озабоченность, поскольку там сейчас идёт тенденция к росту напряжённости, налицо... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:49

2021-11-10T12:49

2021-11-10T13:07

в мире

белоруссия

польша

дмитрий песков

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

варшава

минск

африка

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает в Кремле глубокую озабоченность, поскольку там сейчас идёт тенденция к росту напряжённости, налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами людей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник польские пограничники сообщили, что Варшава со вторника закрывает автодорожный пункт пропуска в Кузнице через границу с Белоруссией в связи с ситуацией с мигрантами. Также Польша ранее предупредила власти Белоруссии о возможности полного закрытия движения через границу."Ситуация по-прежнему остается крайне напряжённой, более того, напряженность нарастает. Мы действительно глубоко озабочены. Мы понимаем всю сложность ситуации, но здесь мы, конечно, считаем, что де-факто проблема с людьми. Несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, которые требуют убежища в Европейских странах", - сказал Песков журналистам.Он также указал на то, что беженцы говорят, что не хотят оставаться в Польше, но хотят транзитировать на территорию пространства ЕС."Здесь, конечно, мы помним прецеденты ближнего прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, таких беженцев, обеспечении их интересов, их безопасности исходя прежде всего из гуманитарных соображений", - сказал представитель Кремля.В Кремле констатируют нежелание европейцев демонстрировать приверженность идеалам гуманизма касательно ситуации на границе Белоруссии и Польши, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ситуация действительно крайне напряженная. Тенденция к росту напряженности, что не может нас не беспокоить. На лицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа на фоне нежелания коллег-европейцев продемонстрировать приверженность своим европейским ценностям", - сказал он журналистам.Песков отметил, что европейцы "демонстрировали эту приверженность в отношении разных стран, беженцев из разных стран, говоря о высших идеалах гуманизма, но на этот раз такого желания у них нет"."Вместе с тем, главное, наверное, во всей этой истории чрезвычайно напряженной - это судьба нескольких тысяч абсолютно беззащитных людей. Мы действительно в этой связи обеспокоены", - подчеркнул он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758368207.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T12:49 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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