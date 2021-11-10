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В Германии призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов
В Германии призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов
Правозащитники в ФРГ призвали открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы, об этом сообщил в соцсети Twitter... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:44
2021-11-10T12:44
в мире
белоруссия
минск
латвия
германия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Правозащитники в ФРГ призвали открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы, об этом сообщил в соцсети Twitter представитель некоммерческой организации Seebrücke Deutschland Рубен Нойгебауэр.Ранее агентство dpa сообщило, что польская полиция задержала во вторник автобус с немецкими активистами из организаций Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, который направлялся к польско-белорусской границе. Ранее полиция Польши создала закрытую зону, которая начинается за три километра от границы, туда не могут попасть ни представители СМИ, ни гуманитарные организации."Помимо гуманитарных грузов, мы привезли автобус, там было 50 пустых пассажирских мест, мы стояли у границы, чтобы отвезти людей в безопасное место, но полиция и военные заставили нас развернуться", - написал представитель НКО, добавив, что температура воздуха ночью в регионе опускалась ниже нуля, и "если вы хотите предотвратить смерть, вы должны действовать сейчас, сделайте наш гуманитарный коридор возможным".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, германия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:44 10.11.2021
 
В Германии призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов

Правозащитники ФРГ призвали открыть гуманитарный коридор для мигрантов на польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача воды в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача воды в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Правозащитники в ФРГ призвали открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы, об этом сообщил в соцсети Twitter представитель некоммерческой организации Seebrücke Deutschland Рубен Нойгебауэр.
Ранее агентство dpa сообщило, что польская полиция задержала во вторник автобус с немецкими активистами из организаций Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, который направлялся к польско-белорусской границе. Ранее полиция Польши создала закрытую зону, которая начинается за три километра от границы, туда не могут попасть ни представители СМИ, ни гуманитарные организации.
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"Помимо гуманитарных грузов, мы привезли автобус, там было 50 пустых пассажирских мест, мы стояли у границы, чтобы отвезти людей в безопасное место, но полиция и военные заставили нас развернуться", - написал представитель НКО, добавив, что температура воздуха ночью в регионе опускалась ниже нуля, и "если вы хотите предотвратить смерть, вы должны действовать сейчас, сделайте наш гуманитарный коридор возможным".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияГерманияАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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