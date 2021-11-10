Власти Польши выразили опасение, что Белоруссия может вооружить мигрантов
Правительство Польши опасается вооружения мигрантов белорусскими спецслужбами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша опасается, что белорусские спецслужбы предоставят нелегальным мигрантам оружие, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в беседе в порталом Wirtualna Polska.
"Один из вариантов, который мы имеем в анализе, заключается в том, что сотрудники белорусских служб, например, предоставляют одному, двум, трем людям, которые находятся в этих группах, оружие, и просто дойдет до ситуации, которая будет связана с его использованием, и тогда у нас будет кризис на польско-белорусской границе", - сказал Мюллер.
"Тогда, конечно, белорусские власти скажут, что абсолютно не имеют к этому никакого отношения", - заявил он. В последнее время многочисленные группы мигрантов регулярно предпринимают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу. Две большие группы мигрантов пытались прорваться через заграждения минувшей ночью.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.