https://ria.ru/20211110/migranty-1758374139.html

Власти Польши выразили опасение, что Белоруссия может вооружить мигрантов

Власти Польши выразили опасение, что Белоруссия может вооружить мигрантов - РИА Новости, 10.11.2021

Власти Польши выразили опасение, что Белоруссия может вооружить мигрантов

Польша опасается, что белорусские спецслужбы предоставят нелегальным мигрантам оружие, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в беседе в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:30

2021-11-10T12:30

2021-11-10T12:30

в мире

белоруссия

польша

совет министров польши

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша опасается, что белорусские спецслужбы предоставят нелегальным мигрантам оружие, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в беседе в порталом Wirtualna Polska."Один из вариантов, который мы имеем в анализе, заключается в том, что сотрудники белорусских служб, например, предоставляют одному, двум, трем людям, которые находятся в этих группах, оружие, и просто дойдет до ситуации, которая будет связана с его использованием, и тогда у нас будет кризис на польско-белорусской границе", - сказал Мюллер."Тогда, конечно, белорусские власти скажут, что абсолютно не имеют к этому никакого отношения", - заявил он. В последнее время многочисленные группы мигрантов регулярно предпринимают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу. Две большие группы мигрантов пытались прорваться через заграждения минувшей ночью.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, совет министров польши, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии