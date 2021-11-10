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СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу - РИА Новости, 10.11.2021
СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
Часть нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщает Польское радио Белосток. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:27
2021-11-10T08:28
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
варшава
минск
латвия
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщает Польское радио Белосток.Отмечается, что часть проникших на территорию Польши нелегалов силовикам "удалось вернуть на линию границы", а поиски остальных продолжаются.При этом, по данным радио, в окрестностях пункта пропуска "Кузница", где попытки прорвать границу происходили в понедельник, в настоящее время обстановка спокойная.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
польша
варшава
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, варшава, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии
02:27 10.11.2021 (обновлено: 08:28 10.11.2021)
 
СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались с территории Белоруссии в Польшу

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Часть нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу, сообщает Польское радио Белосток.

"Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть проникших на территорию Польши нелегалов силовикам "удалось вернуть на линию границы", а поиски остальных продолжаются.
При этом, по данным радио, в окрестностях пункта пропуска "Кузница", где попытки прорвать границу происходили в понедельник, в настоящее время обстановка спокойная.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВаршаваМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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