https://ria.ru/20211110/mid-1758432564.html
В МИД заявили о "спланированной акции" против Белоруссии
В МИД заявили о "спланированной акции" против Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД заявили о "спланированной акции" против Белоруссии
Отказ Польши и ЕС от консультаций с Минском по беженцам может быть частью заведомо спланированной акции против Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:51
2021-11-10T16:51
2021-11-10T16:51
в мире
белоруссия
минск
польша
мария захарова
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отказ Польши и ЕС от консультаций с Минском по беженцам может быть частью заведомо спланированной акции против Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда они заговорили о санкциях, причем началась такая разноголосица, от почему-то посчитавшего себя вправе комментировать эту ситуацию бывшего президента Украины (Петра) Порошенко до представителей стран ЕС, когда они начали опять взывать к санкциям, я задалась вопросом... а не является ли отказ... той же самой Польши и других стран, к которым Минск обращался с предложением консультаций по миграционной проблематике, не является ли этот отказ частью заведомо спланированного подхода, или акции, или кампании, которая сейчас разворачивается на наших глазах?", - сказала она в ходе брифинга в среду.
https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758428389.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, мария захарова, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В МИД заявили о "спланированной акции" против Белоруссии
Захарова: отказ Польши и ЕС от консультаций по беженцам может быть спланированной акцией