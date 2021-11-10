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США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2021
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД
США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:00
2021-11-10T16:00
2021-11-10T16:12
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черное море
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море, россия
16:00 10.11.2021 (обновлено: 16:12 10.11.2021)
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД
Захарова: США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море