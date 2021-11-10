США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД

"Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге, комментируя информацию о нахождении с 30 октября в акватории Черного моря эсминца с управляемы ракетным оружием Porter ВМС США и прибытие 4 ноября штабного корабля Mount Whitney ВМС США, а также полеты стратегических бомбардировщиков США 6 ноября в 100 километрах от российской границы.