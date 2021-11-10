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США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД - РИА Новости, 10.11.2021
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД
США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море, россия
16:00 10.11.2021 (обновлено: 16:12 10.11.2021)
 
США пытаются дестабилизировать ситуацию у границ России, заявили в МИД

Захарова: США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкАртиллерийское орудие на эсминце Porter ВМС США в грузинском порту Батуми
Артиллерийское орудие на эсминце Porter ВМС США в грузинском порту Батуми - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США и НАТО создают многонациональную группировку в Черном море, это дестабилизирует ситуацию у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти шаги США ведут к созданию многонациональной группировки вооруженных сил, дестабилизируют ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ", - сказала Захарова на брифинге, комментируя информацию о нахождении с 30 октября в акватории Черного моря эсминца с управляемы ракетным оружием Porter ВМС США и прибытие 4 ноября штабного корабля Mount Whitney ВМС США, а также полеты стратегических бомбардировщиков США 6 ноября в 100 километрах от российской границы.
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СШАНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Черное мореРоссия
 
 
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