09:50 10.11.2021 (обновлено: 10:10 10.11.2021)
МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису
Захарова: обвинения Варшавы в адрес России по миграционному кризису переходят границы
МОСКВА, 10 Ноя - РИА Новости. Обвинения Варшавы и президента Польши Анджея Дуды в адрес России по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходит всякие границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в Братиславе о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе.
"Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать", - сказала она в эфире Соловьев Live.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.