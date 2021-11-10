16:13 10.11.2021 (обновлено: 16:58 10.11.2021)
Правительство Германии объяснило, почему Меркель не позвонила Лукашенко
Правительство Германии: Минск не отвечал на попытки Берлина выйти на прямой контакт
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Минск не реагировал на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии, Москва имеет существенное влияние на власти страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, объясняя, почему и.о. канцлера Ангела Меркель не звонит напрямую лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.
Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз.
"Оценка немецкой стороны заключается в том, что российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко. Меркель провела телефонный разговор с российским президентом. То, что она сказала про инструментализацию людей, мигрантов, - она сказала бы это прямо, разумеется, любому представителю Белоруссии", - заявил Зайберт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, почему Меркель не попыталась поговорить напрямую с Лукашенко.
Он напомнил, что "канцлер с начала белорусского конфликта после выборов пыталась вступить в прямой контакт с белорусским президентом". "Тогда с той стороны для этого не было создано возможностей, в этом не было заинтересованности. Больше я по этому поводу сказать не могу, но разговор с Путиным - это разговор с тем, кого выслушают в Минске", - добавил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.