https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

Правительство Германии объяснило, почему Меркель не позвонила Лукашенко

Правительство Германии объяснило, почему Меркель не позвонила Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2021

Правительство Германии объяснило, почему Меркель не позвонила Лукашенко

Минск не реагировал на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии, Москва имеет существенное влияние на власти страны,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:13

2021-11-10T16:13

2021-11-10T16:58

в мире

берлин (город)

минск

германия

белоруссия

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Минск не реагировал на запросы Берлина о прямом контакте с момента президентских выборов в Белоруссии, Москва имеет существенное влияние на власти страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, объясняя, почему и.о. канцлера Ангела Меркель не звонит напрямую лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз."Оценка немецкой стороны заключается в том, что российское руководство имеет значительное влияние в Минске и на режим Лукашенко. Меркель провела телефонный разговор с российским президентом. То, что она сказала про инструментализацию людей, мигрантов, - она сказала бы это прямо, разумеется, любому представителю Белоруссии", - заявил Зайберт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, почему Меркель не попыталась поговорить напрямую с Лукашенко.Он напомнил, что "канцлер с начала белорусского конфликта после выборов пыталась вступить в прямой контакт с белорусским президентом". "Тогда с той стороны для этого не было создано возможностей, в этом не было заинтересованности. Больше я по этому поводу сказать не могу, но разговор с Путиным - это разговор с тем, кого выслушают в Минске", - добавил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758418760.html

берлин (город)

минск

германия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), минск, германия, белоруссия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии