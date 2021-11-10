https://ria.ru/20211110/mecheti-1758370166.html

Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях

Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях - РИА Новости, 10.11.2021

Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях

Строительство мечетей в Москве — это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:12

2021-11-10T12:12

2021-11-10T21:01

религия

москва

рушан аббясов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d65271cabdb9e9db59154db61e22c90.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Строительство мечетей в Москве — это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты, заявил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.Ранее замглавы Совета муфтиев России муфтий Московской области Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что в Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию."Дело в том, что открытие молельных комнат никто не запрещает. Построить мечеть на территории — целый процесс. Для того чтобы было принято решение о строительстве культового здания, необходимо обсудить предложения с муниципальными депутатами, получить согласие, провести публичные слушания с участием жителей района, и если есть большинство, то тогда уже продолжать дальше", — пояснил Сучков.

https://ria.ru/20211103/migranty-1757498342.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, рушан аббясов