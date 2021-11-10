https://ria.ru/20211110/mecheti-1758370166.html
Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях
Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях - РИА Новости, 10.11.2021
Власти Москвы ответили на просьбы мусульман о мечетях
Строительство мечетей в Москве — это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:12
2021-11-10T12:12
2021-11-10T21:01
религия
москва
рушан аббясов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Строительство мечетей в Москве — это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты, заявил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.Ранее замглавы Совета муфтиев России муфтий Московской области Рушан Аббясов заявил РИА Новости, что в Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию."Дело в том, что открытие молельных комнат никто не запрещает. Построить мечеть на территории — целый процесс. Для того чтобы было принято решение о строительстве культового здания, необходимо обсудить предложения с муниципальными депутатами, получить согласие, провести публичные слушания с участием жителей района, и если есть большинство, то тогда уже продолжать дальше", — пояснил Сучков.
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москва, рушан аббясов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Строительство мечетей в Москве — это длительный и сложный процесс, но при нехватке мест, где можно помолиться, никто не запрещает открывать молельные комнаты, заявил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Ранее замглавы Совета муфтиев России муфтий Московской области Рушан Аббясов
заявил РИА Новости, что в Москве
не хватает мечетей даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, поэтому сокращение количества приезжих мусульман в столице и строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию.
"Дело в том, что открытие молельных комнат никто не запрещает. Построить мечеть на территории — целый процесс. Для того чтобы было принято решение о строительстве культового здания, необходимо обсудить предложения с муниципальными депутатами, получить согласие, провести публичные слушания с участием жителей района, и если есть большинство, то тогда уже продолжать дальше", — пояснил Сучков.