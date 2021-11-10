https://ria.ru/20211110/mecheti-1758358045.html

На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети

На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети - РИА Новости, 10.11.2021

На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети

Уральский мухтасибат обсуждает возможность введения QR-кодов для посещения мечетей Свердловской области, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:25

2021-11-10T11:25

2021-11-10T11:25

религия

свердловская область

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Уральский мухтасибат обсуждает возможность введения QR-кодов для посещения мечетей Свердловской области, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман в регионе Артур Мухутдинов.Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги COVID-free зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий."(Вопрос о введении QR-кодов) пока в процессе обсуждения. У нас ситуация в этом плане сложная. Например, на пятничные молитвы люди не помещаются в мечеть. Мечетей не хватает, людей много приходит на улицу. Религиозные лидеры, конечно, могут призвать людей, чтобы приходили только те, кто привился и у кого есть QR-код, или кто переболел. Но кто проверять их будет? Насколько это будет реализуемо – вопрос. Сейчас никаких решений не принято, пока на уровне обсуждений совета Уральского мухтасибата", - сказал собеседник агентства.По словам Мухутдинова, Духовное управление мусульман Свердловской области регулярно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе и вакцинации, а также отслеживает новые постановления властей.

https://ria.ru/20211108/mecheti-1758119243.html

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свердловская область, здоровье - общество