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Религия
https://ria.ru/20211110/mecheti-1758358045.html
На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети
На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети - РИА Новости, 10.11.2021
На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети
Уральский мухтасибат обсуждает возможность введения QR-кодов для посещения мечетей Свердловской области, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:25
2021-11-10T11:25
религия
свердловская область
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Уральский мухтасибат обсуждает возможность введения QR-кодов для посещения мечетей Свердловской области, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман в регионе Артур Мухутдинов.Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги COVID-free зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий."(Вопрос о введении QR-кодов) пока в процессе обсуждения. У нас ситуация в этом плане сложная. Например, на пятничные молитвы люди не помещаются в мечеть. Мечетей не хватает, людей много приходит на улицу. Религиозные лидеры, конечно, могут призвать людей, чтобы приходили только те, кто привился и у кого есть QR-код, или кто переболел. Но кто проверять их будет? Насколько это будет реализуемо – вопрос. Сейчас никаких решений не принято, пока на уровне обсуждений совета Уральского мухтасибата", - сказал собеседник агентства.По словам Мухутдинова, Духовное управление мусульман Свердловской области регулярно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе и вакцинации, а также отслеживает новые постановления властей.
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свердловская область, здоровье - общество
11:25 10.11.2021
 

На Урале обсуждают введение QR-кодов для входа в мечети

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Уральский мухтасибат обсуждает возможность введения QR-кодов для посещения мечетей Свердловской области, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман в регионе Артур Мухутдинов.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти рекомендуют сделать храмы, мечети и синагоги COVID-free зонами, но окончательное решение – за руководством конфессий.
"(Вопрос о введении QR-кодов) пока в процессе обсуждения. У нас ситуация в этом плане сложная. Например, на пятничные молитвы люди не помещаются в мечеть. Мечетей не хватает, людей много приходит на улицу. Религиозные лидеры, конечно, могут призвать людей, чтобы приходили только те, кто привился и у кого есть QR-код, или кто переболел. Но кто проверять их будет? Насколько это будет реализуемо – вопрос. Сейчас никаких решений не принято, пока на уровне обсуждений совета Уральского мухтасибата", - сказал собеседник агентства.
По словам Мухутдинова, Духовное управление мусульман Свердловской области регулярно отслеживает статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе и вакцинации, а также отслеживает новые постановления властей.
Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 19:04Религия
В муфтияте и РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах в мечетях и храмах
 
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