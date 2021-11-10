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Наука
https://ria.ru/20211110/maslo-1758441789.html
Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла
Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла - РИА Новости, 10.11.2021
Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла
Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, способствует распространению раковых клеток. К такому выводу пришли РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:00
2021-11-10T18:00
наука
питание
испания
сша
здоровье
рак
биология
пальмовое масло
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, способствует распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Известно, что жирные кислоты — это строительные блоки жира, которые используют в том числе раковые клетки. Поэтому, если в организме уже есть злокачественные образования, определенные жирные кислоты могут вызвать быстрое распространению метастаз. Но какие биологические механизмы при этом задействованы и все ли жирные кислоты способствуют метастазированию, до сих пор было неясно.Биологи из Института науки и технологий в Барселоне, вместе с коллегами из других институтов и университетов Испании и США, провели эксперимент, в ходе которого они воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам. Результаты показали, что одна из таких жирных кислот — пальмитиновая кислота — способствовала развитию метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.Другие жирные кислоты пальмового масла — олеиновая и линолевая, а также жиры омега-9 и омега-6, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло и льняное семя, не показали такого эффекта. Добавление же пальмитиновой кислоты в рацион мышей не только способствовало метастазированию, но и оказывало долгосрочное воздействие на геном рака. Раковые клетки, которые подвергались воздействию пальмитиновой кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как пальмитиновая кислота была удалена из рациона.Исследователи выяснили, что такая "память" вызвана эпигенетическими изменениями — изменениями в функционировании генов, которые позволяют метастатическим раковым клеткам формировать вокруг опухоли нейронную сеть для связи с ближайшим окружением и более легкого распространения.Авторы надеются, что понимание природы этой клеточной коммуникации позволят им создать способ ее блокирования."Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком, — приводятся в пресс-релизе организации Worldwide Cancer Research, финансировавшей исследование, слова руководителя группы ученых профессора Сальвадора Аснар-Бенита (Salvador Aznar-Benitah) из Каталонского института перспективных исследований (ICREA) и Института исследований в области биомедицины в Барселоне. — Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты".В ближайшее время авторы планируют начать клинические испытания новых методов лечения рака, основанных на открытиях, сделанных в ходе исследования.
https://ria.ru/20211108/rak-1758101099.html
https://ria.ru/20211016/rak-1754089968.html
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питание, испания, сша, здоровье, рак, биология, пальмовое масло
18:00 10.11.2021
 

Ученые обнаружили опасное свойство пальмового масла

© Depositphotos / tristantan71Пальмовое масло
Пальмовое масло - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / tristantan71
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, способствует распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Известно, что жирные кислоты — это строительные блоки жира, которые используют в том числе раковые клетки. Поэтому, если в организме уже есть злокачественные образования, определенные жирные кислоты могут вызвать быстрое распространению метастаз. Но какие биологические механизмы при этом задействованы и все ли жирные кислоты способствуют метастазированию, до сих пор было неясно.
Биологи из Института науки и технологий в Барселоне, вместе с коллегами из других институтов и университетов Испании и США, провели эксперимент, в ходе которого они воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам. Результаты показали, что одна из таких жирных кислот — пальмитиновая кислота — способствовала развитию метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.
Другие жирные кислоты пальмового масла — олеиновая и линолевая, а также жиры омега-9 и омега-6, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло и льняное семя, не показали такого эффекта. Добавление же пальмитиновой кислоты в рацион мышей не только способствовало метастазированию, но и оказывало долгосрочное воздействие на геном рака. Раковые клетки, которые подвергались воздействию пальмитиновой кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как пальмитиновая кислота была удалена из рациона.
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Исследователи выяснили, что такая "память" вызвана эпигенетическими изменениями — изменениями в функционировании генов, которые позволяют метастатическим раковым клеткам формировать вокруг опухоли нейронную сеть для связи с ближайшим окружением и более легкого распространения.
Авторы надеются, что понимание природы этой клеточной коммуникации позволят им создать способ ее блокирования.
"Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком, — приводятся в пресс-релизе организации Worldwide Cancer Research, финансировавшей исследование, слова руководителя группы ученых профессора Сальвадора Аснар-Бенита (Salvador Aznar-Benitah) из Каталонского института перспективных исследований (ICREA) и Института исследований в области биомедицины в Барселоне. — Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты".
В ближайшее время авторы планируют начать клинические испытания новых методов лечения рака, основанных на открытиях, сделанных в ходе исследования.
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