https://ria.ru/20211110/malyshka-1758480942.html

11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА

11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА - РИА Новости, 10.11.2021

11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА

Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали.

2021-11-10T22:26

2021-11-10T22:26

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медицина

дети

здоровье

благотворительность

спинальная мышечная атрофия (сма)

видео

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Теперь волонтеры собирают помощь неравнодушных граждан. Жители родного города Алисы пожертвовали уже 6 миллионов рублей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали. Теперь волонтеры собирают помощь неравнодушных граждан. Жители родного города Алисы пожертвовали уже 6 миллионов рублей. 2021-11-10T22:26 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, дети, здоровье, благотворительность, спинальная мышечная атрофия (сма), видео, видео