https://ria.ru/20211110/malyshka-1758480942.html
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА - РИА Новости, 10.11.2021
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА
Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали.
2021-11-10T22:26
2021-11-10T22:26
2021-11-10T22:27
медицина
дети
здоровье
благотворительность
спинальная мышечная атрофия (сма)
видео
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Теперь волонтеры собирают помощь неравнодушных граждан. Жители родного города Алисы пожертвовали уже 6 миллионов рублей.
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758480591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa9278d41c30cd11296695c7a4a647ad.jpg
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА
Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали. Теперь волонтеры собирают помощь неравнодушных граждан. Жители родного города Алисы пожертвовали уже 6 миллионов рублей.
2021-11-10T22:26
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медицина, дети, здоровье, благотворительность, спинальная мышечная атрофия (сма), видео, видео
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА
Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали.
2021-11-10T22:26
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PT1M43S
22:26 10.11.2021 (обновлено: 22:27 10.11.2021)
11-месячная малышка победила коронавирус и борется со СМА
Жители Астрахани организовали сбор средств на лечение 11-месячной девочки Алисы со спинально-мышечной атрофией. Малышке для нормального развития может помочь дорогостоящий препарат "Золгенсма", который стоит более 155 миллионов рублей. Родители обращались в фонд "Круг добра", но в выделении лекарства там отказали.