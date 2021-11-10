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Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина
Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина - РИА Новости, 10.11.2021
Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина
Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась 30 октября на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ее первый муж актер Александр Збруев. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:39
2021-11-10T18:39
2021-11-10T18:53
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась 30 октября на 81-м году жизни, сообщил РИА Новости ее первый муж актер Александр Збруев."Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала… она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась", — сказал он.Актер сожалеет, что об этом не было объявлено сразу, из-за чего люди все это время не могли выразить соболезнования.Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина, служила в Театре имени Вахтангова и московском театре "Артист". В 1993 году получила звание заслуженной артистки России. Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина".
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общество, москва, россия, культура
18:39 10.11.2021 (обновлено: 18:53 10.11.2021)
Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина
Заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла 30 октября на 81-м году жизни