Макрон рассказал о начале "новой эры" в отношениях Франции и США
Макрон и Харрис приветствовали начало "новой эры" в отношениях Франции и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис во время встречи в Париже отметили, что сотрудничество двух стран имеет решающее значение, и приветствовали "новую эру" во франко-американских отношениях.
"Мы согласны с тем, что находимся в начале новой эры и что наше сотрудничество имеет решающее значение", - заявил Макрон, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
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Харрис прибыла в Париж во вторник с пятидневным визитом. Она примет участие в Форуме мира, который открывается в четверг.
Две страны пытаются нормализовать отношения, которые осложнились из-за нового партнерства AUKUS, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Австралия в свете заключения этого трехстороннего партнерства заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. В Париже назвали решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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Позднее Макрон и президент США Джо Байден дважды проводили телефонные переговоры. В ходе первого разговора они договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе, которая состоялась в минувшую пятницу в Риме.
На встрече с французским коллегой Байден заявил, что США повели себя "неуклюже" в отношении Парижа при формировании нового оборонного партнерства AUKUS. Макрон, в свою очередь, заявил, что два государства ввели ряд конкретных мер для укрепления сотрудничества, и выразил надежду, что в будущем больше не будет допущено ситуаций, подобных разрыву контракта с Австралией по подлодкам.