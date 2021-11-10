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Воробьев: локдаун в Подмосковье дал результаты

Воробьев: локдаун в Подмосковье дал результаты - РИА Новости, 10.11.2021

Воробьев: локдаун в Подмосковье дал результаты

Локдаун в Подмосковье дал результаты, идет отрицательная динамика на койках, но ситуация по-прежнему сложная, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:49

2021-11-10T21:49

2021-11-10T21:49

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Локдаун в Подмосковье дал результаты, идет отрицательная динамика на койках, но ситуация по-прежнему сложная, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Ситуация сложная, большая смертность у людей преклонного возраста... Локдаун, который был, дал результаты. Мы видим отрицательную динамику на койках... За первые три дня этой недели мы видим выписку больше, чем госпитализацию, очень надеемся, что динамика продолжится, но выявленных случаев очень много", - сказал Воробьев в интервью "Россия-1".Также губернатор сказал, что в Московской области возможно расширение перечня категорий граждан для обязательной вакцинации."Но мы видим, что сейчас очередной всплеск вакцинации, потому что ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать", - добавил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус в россии