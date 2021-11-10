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В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
Пограничники Литвы не ведут никакой стрельбы по беженцам на границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:59
2021-11-10T10:59
в мире
литва
белоруссия
польша
ближний восток
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пограничники Литвы не ведут никакой стрельбы по беженцам на границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас.Ранее официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны."У наших границ никакой стрельбы не было и наши офицеры оружия не применяли никакого. Если и слышится стрельба, то она, наверное, слышится со стороны Белоруссии", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".По его словам, у литовских пограничников есть полномочия только задерживать нарушителей границы.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
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в мире, литва, белоруссия, польша, ближний восток, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:59 10.11.2021
 
В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

Глава МИД Адоменас: литовские пограничники не ведут никакой стрельбы по беженцам

© REUTERS / Janis LaizansПогранпереход на литовско-белорусской границе
Погранпереход на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Janis Laizans
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пограничники Литвы не ведут никакой стрельбы по беженцам на границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас.
Ранее официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны.
"У наших границ никакой стрельбы не было и наши офицеры оружия не применяли никакого. Если и слышится стрельба, то она, наверное, слышится со стороны Белоруссии", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".
По его словам, у литовских пограничников есть полномочия только задерживать нарушителей границы.
В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
02:34
СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
 
В миреЛитваБелоруссияПольшаБлижний ВостокГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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