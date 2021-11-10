https://ria.ru/20211110/litva-1758351906.html

В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

В Литве рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

Пограничники Литвы не ведут никакой стрельбы по беженцам на границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:59

2021-11-10T10:59

2021-11-10T10:59

в мире

литва

белоруссия

польша

ближний восток

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пограничники Литвы не ведут никакой стрельбы по беженцам на границе с Белоруссией, заявил заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас.Ранее официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что стрельба в районе границы Белоруссии и Польши слышна с польской стороны."У наших границ никакой стрельбы не было и наши офицеры оружия не применяли никакого. Если и слышится стрельба, то она, наверное, слышится со стороны Белоруссии", - заявил Адоменас в эфире "Эхо Москвы".По его словам, у литовских пограничников есть полномочия только задерживать нарушителей границы.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

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польша

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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-10T10:59 true PT2M31S

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в мире, литва, белоруссия, польша, ближний восток, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии