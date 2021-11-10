https://ria.ru/20211110/lenoblast-1758344501.html
В одном из самых крупных районов Ленобласти открыли новое здание полиции
В одном из самых крупных районов Ленобласти открыли новое здание полиции - РИА Новости, 10.11.2021
В одном из самых крупных районов Ленобласти открыли новое здание полиции
В одном из самых больших районов Ленинградской области — Всеволожском — открыли новое здание полиции; оно стало первым в новом административном квартале,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:23
2021-11-10T10:23
2021-11-10T10:51
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В одном из самых больших районов Ленинградской области — Всеволожском — открыли новое здание полиции; оно стало первым в новом административном квартале, который появился в рамках создания комплексной инфраструктуры региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, новое здание площадью около полутора тысяч квадратных метров оборудовано всем необходимым, подключено к инженерным сетям и в полной мере соответствует требованиям МВД России. Это самое большое здание, построенное за годы реализации соглашения между МВД России и правительством Ленинградской области на средства областного бюджета."За три года работы в рамках соглашения из регионального бюджета Ленинградской области направлены 600 миллионов рублей на строительство новых зданий полиции, покупку автомобилей и спецтехники. Укрепление материально-технической базы полиции ― залог эффективной работы сотрудников на территории нашего региона. Потребность Всеволожского района в социальной инфраструктуре очень высока: это самый динамичный район не только в Ленинградской области, по численности населения это самый большой район в России. Мы продолжим в рамках соглашения исполнять принятые на себя обязательства по организации софинансирования и поддержки ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по строительству современных отделений полиции и подразделений МРЭО", ― сказал Дрозденко.Глава региона также отметил, что территория, где построено новое здание полиции, зарезервирована для строительства целого комплекса зданий для обеспечения работы федеральных структур и возможности с комфортом предоставлять услуги ленинградцам. В частности, там появится отделение ФНС и суд.
https://ria.ru/20211108/ekoboks-1758072923.html
всеволожский район
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РИА Новости
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всеволожский район, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В одном из самых больших районов Ленинградской области — Всеволожском — открыли новое здание полиции; оно стало первым в новом административном квартале, который появился в рамках создания комплексной инфраструктуры региона, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, новое здание площадью около полутора тысяч квадратных метров оборудовано всем необходимым, подключено к инженерным сетям и в полной мере соответствует требованиям МВД России. Это самое большое здание, построенное за годы реализации соглашения между МВД России и правительством Ленинградской области на средства областного бюджета.
"За три года работы в рамках соглашения из регионального бюджета Ленинградской области направлены 600 миллионов рублей на строительство новых зданий полиции, покупку автомобилей и спецтехники. Укрепление материально-технической базы полиции ― залог эффективной работы сотрудников на территории нашего региона. Потребность Всеволожского района в социальной инфраструктуре очень высока: это самый динамичный район не только в Ленинградской области, по численности населения это самый большой район в России. Мы продолжим в рамках соглашения исполнять принятые на себя обязательства по организации софинансирования и поддержки ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по строительству современных отделений полиции и подразделений МРЭО", ― сказал Дрозденко.
Глава региона также отметил, что территория, где построено новое здание полиции, зарезервирована для строительства целого комплекса зданий для обеспечения работы федеральных структур и возможности с комфортом предоставлять услуги ленинградцам. В частности, там появится отделение ФНС и суд.