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Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями
Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 10.11.2021
Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями
В сфере контроля над вооружениями появляются новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:16
2021-11-10T11:26
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
белоруссия
москва
мид белоруссии
владимир макеев
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сфере контроля над вооружениями появляются новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нам предстоит обсудить положение дел в сфере нераспространения разоружений и контроля над вооружениями. Ситуация в этой области характеризуется нарастанием напряженности, непредсказуемости, обострением прежних и появлением новых вызовов. Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями, усилением военно-политических факторов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность", - сказал Лавров перед заседанием коллегий МИД РФ и Белоруссии.В среду в Москве пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Оно состоится под председательством министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, москва, мид белоруссии, владимир макеев, россия
11:16 10.11.2021 (обновлено: 11:26 10.11.2021)
 
Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями

Глава МИД Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сфере контроля над вооружениями появляются новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нам предстоит обсудить положение дел в сфере нераспространения разоружений и контроля над вооружениями. Ситуация в этой области характеризуется нарастанием напряженности, непредсказуемости, обострением прежних и появлением новых вызовов. Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями, усилением военно-политических факторов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность", - сказал Лавров перед заседанием коллегий МИД РФ и Белоруссии.
В среду в Москве пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Оно состоится под председательством министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровБелоруссияМоскваМИД БелоруссииВладимир МакеевРоссия
 
 
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