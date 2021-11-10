https://ria.ru/20211110/lavrov-1758355898.html

Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями

Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями - РИА Новости, 10.11.2021

Лавров заявил о появлении новых угроз в сфере контроля над вооружениями

В сфере контроля над вооружениями появляются новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:16

2021-11-10T11:16

2021-11-10T11:26

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В сфере контроля над вооружениями появляются новые вызовы и угрозы, подрывающие стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Нам предстоит обсудить положение дел в сфере нераспространения разоружений и контроля над вооружениями. Ситуация в этой области характеризуется нарастанием напряженности, непредсказуемости, обострением прежних и появлением новых вызовов. Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями, усилением военно-политических факторов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность", - сказал Лавров перед заседанием коллегий МИД РФ и Белоруссии.В среду в Москве пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Оно состоится под председательством министров иностранных дел Сергея Лаврова и Владимира Макея.

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белоруссия

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, москва, мид белоруссии, владимир макеев, россия