https://ria.ru/20211110/kvotirovanie-1758443139.html
Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин
Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2021
Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин
Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, нужно по максимуму использовать эти возможности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:40
2021-11-10T17:40
2021-11-10T17:40
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, нужно по максимуму использовать эти возможности, заявил президент России Владимир Путин."Как мы убедились, механизм работает. Работает устойчиво. Доля отечественных товаров в муниципальных и государственных закупках за девять месяцев 2021 года выросла до 60,9%", - сказал Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса, добавив, что в 2020 году доля составляла только 55,6%."Нужно по максимум использовать эти возможности", - сказал он.
https://ria.ru/20211110/putin-1758436348.html
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экономика, владимир путин
Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин
Путин: механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя