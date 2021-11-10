https://ria.ru/20211110/kvotirovanie-1758443139.html

Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин

Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2021

Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, заявил Путин

Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, нужно по максимуму использовать эти возможности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:40

2021-11-10T17:40

2021-11-10T17:40

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Механизм квотирования госзакупок хорошо зарекомендовал себя, нужно по максимуму использовать эти возможности, заявил президент России Владимир Путин."Как мы убедились, механизм работает. Работает устойчиво. Доля отечественных товаров в муниципальных и государственных закупках за девять месяцев 2021 года выросла до 60,9%", - сказал Путин на совещании по развитию военно-промышленного комплекса, добавив, что в 2020 году доля составляла только 55,6%."Нужно по максимум использовать эти возможности", - сказал он.

https://ria.ru/20211110/putin-1758436348.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин