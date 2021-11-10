https://ria.ru/20211110/kuznetsova-1758454261.html

Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР

Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 10.11.2021

Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:32

2021-11-10T18:32

2021-11-10T18:34

политика

андрей турчак

единая россия

анна кузнецова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747101377_0:90:3028:1793_1920x0_80_0_0_544306a78d9acfad02efce91e17725ac.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии… На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных. В том числе – руководить комиссией президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву", - сказал Турчак в ходе заседания президиума генсовета.Позже стало известно, что единороссы единогласно утвердили кандидатуру Анны Кузнецовой на должность временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генсовета партии.

https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756553593.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей турчак, единая россия, анна кузнецова