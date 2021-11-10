https://ria.ru/20211110/kuznetsova-1758454261.html
Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР
Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР - РИА Новости, 10.11.2021
Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:32
2021-11-10T18:32
2021-11-10T18:34
политика
андрей турчак
единая россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."Председатель партии Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Анны Кузнецовой на должность врио заместителя секретаря генсовета партии… На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных. В том числе – руководить комиссией президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву", - сказал Турчак в ходе заседания президиума генсовета.Позже стало известно, что единороссы единогласно утвердили кандидатуру Анны Кузнецовой на должность временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генсовета партии.
https://ria.ru/20211027/ombudsmen-1756553593.html
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политика, андрей турчак, единая россия, анна кузнецова
18:32 10.11.2021 (обновлено: 18:34 10.11.2021)
Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета ЕР
Анну Кузнецову утвердили на пост врио заместителя секретаря генсовета "Единой России"