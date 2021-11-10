Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/kuratory-1758430753.html
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР - РИА Новости, 10.11.2021
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР
Представители Киева на заседании политической подгруппы по Донбассу проговорились о "кураторах за морями", заявила представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:43
2021-11-10T17:03
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид днр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Представители Киева на заседании политической подгруппы по Донбассу проговорились о "кураторах за морями", заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Наталья Михайлова."На сегодняшнем заседании говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛНР, ДНР и России. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы", - говорится в заявлении Михайловой по итогам заседания политической подгруппы в среду, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она отметила, что, устранив разногласия между сторонами по плану урегулирования, можно прийти к консенсусу по диаметрально противоположным позициям и тем самым "вывести работу политической группы из тупика"."В итоге украинские делегаты отказались вести предметный диалог и как обычно развели демагогию на излюбленные философские темы о сути минских соглашений и о сторонах конфликта, чем полностью заблокировали работу", - заявила Михайлова.
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758241970.html
https://ria.ru/20211110/ukraina-1758390341.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, россия
16:43 10.11.2021 (обновлено: 17:03 10.11.2021)
 
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР

Представитель ДНР Михайлова: Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Представители Киева на заседании политической подгруппы по Донбассу проговорились о "кураторах за морями", заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Наталья Михайлова.
"На сегодняшнем заседании говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛНР, ДНР и России. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы", - говорится в заявлении Михайловой по итогам заседания политической подгруппы в среду, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 15:13
На Украине призвали ограничивать в работе депутатов, выступающих по-русски
Она отметила, что, устранив разногласия между сторонами по плану урегулирования, можно прийти к консенсусу по диаметрально противоположным позициям и тем самым "вывести работу политической группы из тупика".
"В итоге украинские делегаты отказались вести предметный диалог и как обычно развели демагогию на излюбленные философские темы о сути минских соглашений и о сторонах конфликта, чем полностью заблокировали работу", - заявила Михайлова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 13:35
Кулеба раскрыл подробности новой хартии Украины и США о партнерстве
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы