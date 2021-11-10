https://ria.ru/20211110/kuratory-1758430753.html
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР - РИА Новости, 10.11.2021
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР
Представители Киева на заседании политической подгруппы по Донбассу проговорились о "кураторах за морями", заявила представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:43
2021-11-10T16:43
2021-11-10T17:03
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Представители Киева на заседании политической подгруппы по Донбассу проговорились о "кураторах за морями", заявила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Наталья Михайлова."На сегодняшнем заседании говорили о важности определения зон разногласий между сторонами на основании имеющихся направленных позиций по "дорожной карте" по урегулированию конфликта в Донбассе. За необходимость рассмотрения данного вопроса выступили представители ЛНР, ДНР и России. Киевские делегаты выступили против, разоткровенничавшись, что имеют "кураторов за морями", и без консультаций с ними, видимо, обсуждать подобные рабочие моменты не были готовы", - говорится в заявлении Михайловой по итогам заседания политической подгруппы в среду, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она отметила, что, устранив разногласия между сторонами по плану урегулирования, можно прийти к консенсусу по диаметрально противоположным позициям и тем самым "вывести работу политической группы из тупика"."В итоге украинские делегаты отказались вести предметный диалог и как обычно развели демагогию на излюбленные философские темы о сути минских соглашений и о сторонах конфликта, чем полностью заблокировали работу", - заявила Михайлова.
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758241970.html
https://ria.ru/20211110/ukraina-1758390341.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, россия
16:43 10.11.2021 (обновлено: 17:03 10.11.2021)
Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями", заявили в ДНР
Представитель ДНР Михайлова: Киев на переговорах проговорился о "кураторах за морями"