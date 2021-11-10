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Кулеба сравнил позиции США и Украины по ситуации на границе с Россией

Кулеба сравнил позиции США и Украины по ситуации на границе с Россией - РИА Новости, 10.11.2021

Кулеба сравнил позиции США и Украины по ситуации на границе с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий в оценке ситуации с безопасностью возле украинских границ,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:17

2021-11-10T10:17

2021-11-10T10:17

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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий в оценке ситуации с безопасностью возле украинских границ, разница только в том, какая терминология используется в комментариях.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины"."У нас нет разногласий с Соединенными Штатами по оценке ситуации с безопасностью вокруг Украины. Разногласия есть в терминологии, которая используется при этом комментировании", - цитирует Кулебу агентство "Укринформ".По его словам, когда массово перебрасываются российские войска на границу Украины, это настораживает, но это еще не является свидетельством решающей стадии подготовки наступления. "Когда из уже переброшенных войск готовятся наступательные формирования, тогда мы уже подходим к определенной линии невозврата, и это уже совершенно другое состояние", - сообщил Кулеба и отметил, что пока разведка Украины не фиксирует существование наступательных формирований вдоль украинской границы.Министр отметил, что у Киева и Вашингтона "есть полное взаимопонимание в вопросе оценок безопасности" и добавил, что Украина "занимает очень взвешенную позицию, не собирается никого провоцировать и не делать ничего, что может послужить оправданием для эскалации со стороны РФ".В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211109/ukraina-1758149718.html

https://ria.ru/20211108/ukraina-1758144360.html

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в мире, вашингтон (город), смоленская область, дмитрий песков, министерство обороны украины, нато, министерство обороны сша, джон кирби, дмитрий кулеба, россия